Секреты римской кожи: ученые узнали тайны древних артефактов

Ученые исследовали, как производили, продавали и использовали кожу в Римской империи — отрасль, которую было трудно изучать, поскольку органические материалы редко сохранялись с течением времени. Работа сосредотачивалась на находках из разных частей Европы и восточного Средиземноморья.

Проект возглавляла доктор Джиллиан Тейлор из Университета Тиссайд. Команда проанализировала кожаные артефакты из римских памятников в Великобритании, Нидерландах и Сирии, включая Виндоланду вблизи Адрианова Вала, Тримотиум в Шотландии и поселения Валкенбург и Вехтен, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Лабораторный анализ соединил археологические методы с секвенированием древней ДНК для идентификации видов, пола и географического происхождения животных, используемых в производстве кожи.

Відео дня

По словам доктора Тейлор, это был "первый крупномасштабный биомолекулярный анализ римской кожи", позволивший исследователям проследить системы снабжения, связанные с фортами, мастерскими и торговыми путями. Результаты также помогли усовершенствовать модели римской экономики, связав научные данные с историческими записями.

Важно

Покрывали умерших гипсом: археологи обнаружили доказательства существования необычной практики в римской Британии (фото)

Эти выводы важны, поскольку климатические изменения ускоряют разрушение археологических памятников и органических остатков. Улучшая идентификацию и сохранение кожаных артефактов, исследование поддерживает будущие усилия по восстановлению и помогает объяснить, как функционировали экономические сети в Римской империи.

Ранее Фокус писал о старинной христианской фреске, которую обнаружили в Изнике, Турция. Она изображает религиозный мотив, которого до сих пор не находили в регионе.

Также мы рассказывали о старинных артефактах, которые обнаружили в Турции. Археологи нашли фигурки, которые датируются периодом докерамического неолита.