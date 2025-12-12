Артефакты докерамического неолита: раскопки в Турции принесли новые находки (фото)

Во время недавних раскопок в Турции археологи обнаружили древние артефакты, которые датируются периодом докерамического неолита. Как отмечают ученые, обнаруженные фигурки изображали не только людей.

Небольшое археологическое место к юго-востоку от Шанлиурфы позволило исследователям подробнее изучить последний этап докерамического неолита. Несмотря на скромные размеры, оно дало важные подсказки того, как изменилась повседневная жизнь после исчезновения монументальной эпохи Таш Тепелер, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки проводятся под руководством доцента Мюцеллы Эрдалкиран в рамках проекта Таш-Тепелер — инициативы, направленной на изучение ранних оседлых общин в этом регионе.

Відео дня

Находки на этом месте показали, что оно было богатым на различные археологические артефакты Фото: Arkeoloji Haber

В отличие от таких монументальных памятников, как Гебекли-Тепе, Караган-Тепе или Сайбурч, с их Т-образными столбами и ритуальными сооружениями, мегалитическими ограждениями и архитектурой, ориентированной на ритуалы, это Гюльджу-Тепе было основано после того, как жители покинули ранние церемониальные центры.

Поэтому исследователи рассматривают его как звено между ранними церемониальными центрами и более поздними поселениями, ориентированными на сельское хозяйство, животноводство и внутреннее производство как основной образ жизни.

Ученая объяснила, что группы, которые там жили, "поселились в четырех близко расположенных районах на равнине, полагаясь преимущественно на сельское хозяйство и скотоводство для своего существования". Община строила небольшие жилые сооружения вместо больших зданий, что свидетельствовало о переходе в социальной организации и ежедневных приоритетах.

Находки на этом месте показали, что оно было богатым на различные археологические артефакты. Раскопки на двух курганах обнаружили немало фигурок из известняка и глины, простых по форме или с четкими чертами людей и животных.

Некоторые из них изображали женщин, другие — человека без определенного пола, а несколько — животных Фото: Arkeoloji Haber

Некоторые из них изображали женщин, другие — человека без определенного пола, а несколько — животных, важных для общины. Несколько женских фигурок напоминали образцы из Центральной Анатолии, в частности из Çatalhöyük и Aşıklı Höyük, что указывает на общие культурные идеи или контакты между регионами.

Исследователи отмечают, что разнообразие фигурок "отражает как мировоззрение общин, так и их культурные взаимодействия с регионами за пределами плато Шанлиурфа".

Если раньше поселения Таш-Тепелер выражали системы верований через монументальную каменную архитектуру и крупномасштабные скульптуры животных, то Гюльджу-Тепе демонстрирует переход к небольшим, личным, переносным символам — артефактам, которые, вероятно, использовали в домашних ритуалах или повседневной жизни, а не в общих святилищах.

Важно

Происходит не из Дании: кому на самом деле принадлежало одно из старейших судов Европы (фото)

Важность этого места заключалась в том, что оно демонстрировало не упадок, а преемственность после окончания существования крупных церемониальных центров.

Доказательства указывали на то, что общины реорганизовались, переселились на более низкие и более плодородные земли и сосредоточились на земледелии, скотоводстве и повседневном производстве.

Фигурки, многие из которых имели высоту всего несколько сантиметров, четко отражали это изменение. Для археологов это место стало редкой возможностью проследить переход от больших ритуальных пространств к практической сельской жизни.

Ранее Фокус писал о старинной христианской фреске, которую обнаружили в Изнике, Турция. Она изображает религиозный мотив, которого до сих пор не находили в регионе.

Также мы рассказывали о голове греческой статуи, которую обнаружили в Италии. Археологи нашли ее в этрусском городе Вульчи среди остатков большого храмового комплекса.