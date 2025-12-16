Найдавніше у світі зображення менори: археологи знайшли унікальний артефакт

Археологи, досліджуючи стародавню синагогу в Ізраїлі, виявили різьблений вапняковий блок з семигілковою менорою. Цей артефакт пов'язаний з періодом Другого Храму, що зробило камінь одним з найдавніших відомих візуальних свідчень тієї епохи.

Відкриття відбулося під час розкопок, проведених перед будівництвом у Магдалі, також відомому як Мігдал, стародавньому поселенні, яке традиційно асоціюється з Марією Магдалиною. Археологи встановили, що синагога діяла приблизно з 50 року н. е. до її руйнування і занедбання близько 80 року н. е., пише Live Science.

Усередині невеликої кімнати, де, як вважається, зберігалися сувої Тори, вчені виявили прямокутний вапняковий блок, який зараз називають каменем Магдали. П'ять сторін були прикрашені рельєфними різьбленнями, включаючи зображення предметів синагоги і чітко окреслену менору.

Камінь Магдали мав розміри приблизно 60 на 50 на 40 сантиметрів. Його довші сторони мали арочні форми, розділені колонами, а верхня частина була прикрашена квітковими візерунками. На одній вузькій стороні була зображена менора, що стояла на квадратній основі, оточена амфорами.

Сім гілок відповідали описам менори, що використовувалася в ритуалах у Другому Храмі. Археолог Мордехай Авіам припустив, що камінь служив основою для столу для читання Тори, а різьблення символізувало Святе Святих, внутрішню святиню Храму в Єрусалимі.

Після римського пограбування Єрусалима в 70 році н. е. золота менора з Другого Храму була вивезена до Риму, а пізніше виставлена на Арці Тита. Отже, камінь з Магдали має велику історичну цінність, оскільки свідчить про те, що хтось, хто бачив Храм, замовив його зображення перед його руйнуванням.

У наш час єврейські громади під час святкування Хануки використовують дев'ятигіллясту менору, або ханукію, згадуючи пізніші події, пов'язані з повторним освяченням Храму, і зберігаючи пам'ять про місце, яке має центральне значення в єврейській історії.

