Використовували математику 8000 років тому: археологи розкрили секрет халафської кераміки (фото)

Вчені виявили, що ранні громади на Близькому Сході вже демонстрували числове мислення за допомогою візуального мистецтва. Халафська розписана кераміка показує, що рослини, симетрія та повторювані візерунки використовувалися за тисячі років до появи писемності.

Археологи проаналізували керамічні посудини, створені культурою Халаф у північній Месопотамії між 6200 і 5500 роками до н. е. Дослідивши археологічні матеріали з 29 місць на території сучасної Туреччини, Сирії та Іраку, вчені виявили широке використання рослинних мотивів на мисках і глечиках, пише Arkeonews.

Квіти, гілки та дерева повторювалися, часто розташовуючись із суворою симетрією та послідовним повторенням, що свідчить про спільні правила дизайну, а не про випадкову декорацію.

Числове мислення не почалося з писемності чи міського управління, а розвинулося раніше завдяки візуальним практикам, пов'язаним із повсякденним життям Фото: Yosef Garfinkel

Найбільш вражаючим доказом стали квіткові візерунки, розділені на точні числові послідовності. Дослідники задокументували мотиви з 4, 8, 16, 32 і 64 пелюстками, а також основи посуду, організовані в сітки з 64 окремих квіток.

Розділення кругового простору на рівні частини вимагало планування і просторового контролю, що свідчить про ранню арифметичну логіку. Ці візуальні системи, ймовірно, відображали повсякденні потреби, такі як поділ землі, розподіл врожаю та організація комунальної праці.

Розділення кругового простору на рівні частини вимагало планування і просторового контролю, що свідчить про ранню арифметичну логіку Фото: Yosef Garfinkel

Ці відкриття свідчать про те, що числове мислення не почалося з писемності чи міського управління, а розвинулося раніше завдяки візуальним практикам, пов'язаним із повсякденним життям.

Халафська кераміка показує, що порядок, повторення та пропорції мали значення для цих спільнот, роблячи зображення рослин інструментом як для мислення, так і для вираження.

