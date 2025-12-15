Использовали математику 8000 лет назад: археологи раскрыли секрет халафской керамики (фото)

Ученые обнаружили, что ранние общины на Ближнем Востоке уже демонстрировали числовое мышление с помощью визуального искусства. Халафская расписанная керамика показывает, что растения, симметрия и повторяющиеся узоры использовались за тысячи лет до появления письменности.

Археологи проанализировали керамические сосуды, созданные культурой Халаф в северной Месопотамии между 6200 и 5500 годами до н. э. Исследовав археологические материалы из 29 мест на территории современной Турции, Сирии и Ирака, ученые обнаружили широкое использование растительных мотивов на мисках и кувшинах, пишет Arkeonews.

Цветы, ветви и деревья повторялись, часто располагаясь со строгой симметрией и последовательным повторением, что свидетельствует об общих правилах дизайна, а не о случайной декорации.

Числовое мышление не началось с письменности или городского управления, а развилось раньше благодаря визуальным практикам, связанным с повседневной жизнью Фото: Yosef Garfinkel

Наиболее впечатляющим доказательством стали цветочные узоры, разделенные на точные числовые последовательности. Исследователи задокументировали мотивы с 4, 8, 16, 32 и 64 лепестками, а также основы посуды, организованные в сетки из 64 отдельных цветков.

Разделение кругового пространства на равные части требовало планирования и пространственного контроля, что свидетельствует о ранней арифметической логике. Эти визуальные системы, вероятно, отражали повседневные потребности, такие как разделение земли, распределение урожая и организация коммунального труда.

Разделение кругового пространства на равные части требовало планирования и пространственного контроля, что свидетельствует о ранней арифметической логике Фото: Yosef Garfinkel

Эти открытия свидетельствуют о том, что числовое мышление не началось с письменности или городского управления, а развилось раньше благодаря визуальным практикам, связанным с повседневной жизнью.

Халафская керамика показывает, что порядок, повторение и пропорции имели значение для этих сообществ, делая изображения растений инструментом как для мышления, так и для выражения.

