Подводные стены удивили ученых: зачем их построили тысячи лет назад (фото)

Вблизи острова Сен в Бретани, Франция, археологи обнаружили большой комплекс затопленных каменных образований. Эти сооружения находятся на глубине нескольких метров ниже современного уровня моря, что свидетельствует об изменениях береговой линии в позднем мезолите и раннем неолите.

Ученые, сотрудничающие с Международным журналом морской археологии, задокументировали образования, известные как TAF1, TAF2A, TAF2B и TAF3, пишет Heritage Daily.

"Было обнаружено четыре сооружения... расположенные в 1,9 километра к западу от острова Сен", — пишут авторы. TAF1 образовывала стену длиной примерно 120 метров, построенную из уложенных друг на друга каменных блоков, увенчанных более 60 вертикальными плитами. TAF2A имела тот же архитектурный стиль.

TAF1 образовывала стену длиной примерно 120 метров, построенную из уложенных друг на друга каменных блоков. Фото: International Journal of Nautical Archaeology

Новые исследования в 2024 году добавили еще четыре сооружения, названные YAG1, YAG2, YAG3B и YAG3C, которые построены из небольших каменных блоков, расположенных в прямых линиях.

Исследователи утверждают, что стены закрывали естественные углубления на морском дне. YAG3C выделялась как 50-метровая стена, построенная из небольших монолитов, расположенных на расстоянии около метра друг от друга, иногда в нескольких параллельных рядах.

Новые исследования в 2024 году добавили еще четыре сооружения — YAG1, YAG2, YAG3B и YAG3C — построенные из небольших каменных блоков, расположенных в прямых линиях

В исследовании отмечается, что фольклор Бретани упоминает о затопленном поселении в заливе Дуарнене, недалеко от места находки. Наличие искусственных каменных сооружений свидетельствует о том, что такие легенды могут хранить воспоминания о потере земли тысячи лет назад.

Важно

Авторы добавили, что некоторые из меньших сооружений могли служить рыбными ловушками, а более крупные — обеспечивать защиту. Они пришли к выводу, что масштаб и техническое мастерство, продемонстрированные в самых больших сооружениях, не имеют аналогов во Франции того периода, что делает эту находку важной для понимания того, как ранние сообщества формировали свою прибрежную среду.

