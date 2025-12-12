Подводные стены удивили ученых: зачем их построили тысячи лет назад (фото)
Вблизи острова Сен в Бретани, Франция, археологи обнаружили большой комплекс затопленных каменных образований. Эти сооружения находятся на глубине нескольких метров ниже современного уровня моря, что свидетельствует об изменениях береговой линии в позднем мезолите и раннем неолите.
Ученые, сотрудничающие с Международным журналом морской археологии, задокументировали образования, известные как TAF1, TAF2A, TAF2B и TAF3, пишет Heritage Daily.
"Было обнаружено четыре сооружения... расположенные в 1,9 километра к западу от острова Сен", — пишут авторы. TAF1 образовывала стену длиной примерно 120 метров, построенную из уложенных друг на друга каменных блоков, увенчанных более 60 вертикальными плитами. TAF2A имела тот же архитектурный стиль.
Новые исследования в 2024 году добавили еще четыре сооружения, названные YAG1, YAG2, YAG3B и YAG3C, которые построены из небольших каменных блоков, расположенных в прямых линиях.
Исследователи утверждают, что стены закрывали естественные углубления на морском дне. YAG3C выделялась как 50-метровая стена, построенная из небольших монолитов, расположенных на расстоянии около метра друг от друга, иногда в нескольких параллельных рядах.
В исследовании отмечается, что фольклор Бретани упоминает о затопленном поселении в заливе Дуарнене, недалеко от места находки. Наличие искусственных каменных сооружений свидетельствует о том, что такие легенды могут хранить воспоминания о потере земли тысячи лет назад.Важно
Авторы добавили, что некоторые из меньших сооружений могли служить рыбными ловушками, а более крупные — обеспечивать защиту. Они пришли к выводу, что масштаб и техническое мастерство, продемонстрированные в самых больших сооружениях, не имеют аналогов во Франции того периода, что делает эту находку важной для понимания того, как ранние сообщества формировали свою прибрежную среду.
