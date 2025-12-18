Артефакти часів Другого Храму: археологи розповіли про нові знахідки поблизу Єрусалиму (фото)
Поблизу Єрусалиму, Ізраїль, археологи виявили докази того, що повсякденне життя євреїв у період Другого Храму було стабільним, організованим і тісно пов'язаним з навколишнім ландшафтом.
Артефакти знайшли під час розкопок поблизу Єрусалиму на пагорбі Набі Самуїл. Спеціальний підрозділ KAMAT Archaeology задокументував рідкісну глиняну масляну лампу, що датується періодом Хасмонеїв, а також стилус для письма, пише Arkeonews.
Масляна лампа була виготовлена з глини і використовувалася з гнітом і маслом для освітлення після настання темряви. Такі лампи були поширені в приватних будинках і були необхідні для виконання домашніх справ, читання та соціальних взаємодій.
Стилус, простий, але функціональний інструмент для письма, вказує на грамотність і ведення записів, пов'язаних з управлінням, освітою або торгівлею. Його наявність свідчить про те, що мешканці поблизу Єрусалима були залучені до структурованих соціальних систем, а не вели ізольоване життя, орієнтоване на самозабезпечення.
Період Хасмонеїв, що датується приблизно між 140 і 37 роками до н. е., збігався з політичною незалежністю євреїв і відновленням релігійної влади в Єрусалимі. Саме пагорб Набі Самуїл відігравав ключову роль в історії регіону завдяки своїй висоті приблизно 885 метрів над рівнем моря.
Це місце контролювало основні шляхи доступу до Єрусалиму, що пояснювало, чому воно залишалося постійно заселеним впродовж багатьох історичних етапів. Археологічні шари засвідчують поселення з ізраїльського та перського періодів, а також з часів Хасмонеїв, за якими слідували пізніші хрестоносці та османи.Важливо
Знайдені артефакти підтвердили тривалу присутність євреїв поблизу Єрусалима в епоху Другого Храму та надали матеріальне підтвердження письмових джерел. Зберігаючи повсякденні знаряддя, а не зосереджуючись лише на монументальних залишках, археологи прояснили, як традиції, освіта та побутове життя підтримували громади впродовж поколінь.
