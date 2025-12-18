Артефакти часів Другого Храму: археологи розповіли про нові знахідки поблизу Єрусалиму (фото)

Поблизу Єрусалиму, Ізраїль, археологи виявили докази того, що повсякденне життя євреїв у період Другого Храму було стабільним, організованим і тісно пов'язаним з навколишнім ландшафтом.

Артефакти знайшли під час розкопок поблизу Єрусалиму на пагорбі Набі Самуїл. Спеціальний підрозділ KAMAT Archaeology задокументував рідкісну глиняну масляну лампу, що датується періодом Хасмонеїв, а також стилус для письма, пише Arkeonews.

Масляна лампа була виготовлена з глини і використовувалася з гнітом і маслом для освітлення після настання темряви. Такі лампи були поширені в приватних будинках і були необхідні для виконання домашніх справ, читання та соціальних взаємодій.

Стилус, простий, але функціональний інструмент для письма, вказує на грамотність і ведення записів, пов'язаних з управлінням, освітою або торгівлею. Його наявність свідчить про те, що мешканці поблизу Єрусалима були залучені до структурованих соціальних систем, а не вели ізольоване життя, орієнтоване на самозабезпечення.

Період Хасмонеїв, що датується приблизно між 140 і 37 роками до н. е., збігався з політичною незалежністю євреїв і відновленням релігійної влади в Єрусалимі. Саме пагорб Набі Самуїл відігравав ключову роль в історії регіону завдяки своїй висоті приблизно 885 метрів над рівнем моря.

Наявність стилуса вказує на грамотність і ведення записів, пов'язаних з управлінням, освітою або торгівлею Фото: COGAT

Це місце контролювало основні шляхи доступу до Єрусалиму, що пояснювало, чому воно залишалося постійно заселеним впродовж багатьох історичних етапів. Археологічні шари засвідчують поселення з ізраїльського та перського періодів, а також з часів Хасмонеїв, за якими слідували пізніші хрестоносці та османи.

Знайдені артефакти підтвердили тривалу присутність євреїв поблизу Єрусалима в епоху Другого Храму та надали матеріальне підтвердження письмових джерел. Зберігаючи повсякденні знаряддя, а не зосереджуючись лише на монументальних залишках, археологи прояснили, як традиції, освіта та побутове життя підтримували громади впродовж поколінь.

Також ми розповідали про скам'янілі сліди динозаврів, які виявили у Альпах. Вчені задокументували тисячі відбитків, які датуються пізнім тріасом.