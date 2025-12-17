Тисячі років тому люди жили набагато розкішніше, ніж ми могли собі уявити: археологи розкрили правду (фото)

На півночі Ізраїлю археологи виявили надзвичайно багате поховання залізної доби, яке змінило уявлення про повсякденне життя в стародавньому Леванті. Відкриття показало, що багатство, соціальна ієрархія та контакти з віддаленими регіонами існували тисячі років тому, навіть за межами великих міст.

Місце розкопок, розташоване в долині Їзреель, надало матеріальні докази того, що деякі місцеві громади були тісно пов'язані з імперськими системами влади та обміну, пише Arkeonews.

Поховання датується залізною добою II С, приблизно VII століттям до н. е., коли Новоассирійська імперія панувала над більшою частиною Близького Сходу.

Розкопки в Хорват-Тевет виявили дві ями, включаючи рідкісне кремаційне поховання з великою колекцією похоронних дарів. Доктор Омер Пелег зазначив, що ця колекція була винятковою для Південного Леванту і відображала сильний культурний та економічний вплив Ассирії.

Серед артефактів були глазурована ассирійська пляшка, неоассирійська циліндрична печатка, кам'яна гирька, алабастрона, імпортована через середземноморські торгові шляхи, бронзові прикраси, намистини та вишукана кераміка.

Такі предмети зазвичай були пов'язані з представниками влади Фото: Peleg et al., 2025

Такі предмети зазвичай були пов'язані з представниками влади і їхня присутність свідчить про те, що похована особа мала елітний статус, можливо, як купець або чиновник, пов'язаний з ассирійськими системами контролю.

Кремація була незвичайною в залізній добі в Ізраїлі, де переважала практика поховання. Ця деталь додала важливого розуміння похоронних звичаїв та культурного розмаїття того періоду. Асортимент імпортованих товарів також підтвердив, що торгівельні мережі з'єднували долину Їзреель з Месопотамією та середземноморським світом.

Асортимент імпортованих товарів також підтвердив, що торгівельні мережі з'єднували долину Їзреель з Месопотамією Фото: Peleg et al., 2025

Місце знахідки розташоване недалеко від Тель-Мегіддо, ассирійського провінційного центру. Ця близькість підтверджувала думку, що імперська влада поширювалася на сільські райони через особисті, економічні та політичні зв'язки.

Це відкриття спростувало давні припущення про обмежений розвиток під ассирійським контролем. Воно продемонструвало, що спосіб життя еліти, торгівля та культурний обмін відігравали центральну роль у формуванні суспільства залізної доби в північному Ізраїлі.

