Секрет долини Абу-Гураб: археологи розкопали ще один храм бога Сонця (фото)
Під час нещодавніх розкопок у Єгипті археологи виявили 4500-річний храм. дослідники вважають, що він був частиною сонячного храму, присвяченого богу Ра.
Місце розкопок розташоване в Абу-Гурабі, приблизно за 16 кілометрів на південний захід від Каїра. Храм Сонця складався з верхнього святилища та комплексу у долині, з'єднаних дамбою, пише Live Science.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Верхній храм розкопали під час попередніх кампаній, а роботи над храмом в долині були відновлені в 2024 році після зниження рівня ґрунтових вод. Розкопки під керівництвом Массіміліано Нуццоло виявили колонний вхідний портик, прикрашені кам'яні блоки та написи з ім'ям фараона Ніусерре, правителя П'ятої династії, який наказав побудувати храм.
Храм у долині відігравав ключову роль у доступі до комплексу. Човни, що наближалися з Нілу або сусідніх каналів, ймовірно, зупинялися біля цієї споруди, дозволяючи відвідувачам дістатися до верхнього храму, рухаючись вгору по дамбі.
Однією з найважливіших знахідок був довгий календар релігійних подій, висічений на кам'яних блоках. Ці написи містили перелік свят, пов'язаних із Сокаром, Міном і Ра, що є рідкісним свідченням релігійних календарів, розміщених у громадських місцях. Розташування блоків свідчить про те, що зовнішній фасад входу був прикрашений цим календарем для демонстрації.
Археологи також виявили сходи, що вели на дах, які, ймовірно, використовувалися для спостереження за небом, а не для проведення церемоній. Приблизно через століття священна функція будівлі припинилася, і вона перетворилася на житловий район.Важливо
Були знайдені дерев'яні фішки з настільної гри сене, що свідчить про те, як повсякденне життя замінило ритуальне використання. Ці знахідки показали, як храми в Стародавньому Єгипті могли змінювати свої функції з плином часу, зберігаючи при цьому свідчення вірувань, астрономії та дозвілля, що допомогло вченим краще зрозуміти ранню релігійну культуру.
Раніше Фокус писав про реліквію часів Другої світової війни, яку виявили у Польщі. Пошуковці виявили навершя штандарта з орлом, що належав 12-му легкому артилерійському полку.
Також ми розповідали про голову античної статуї, яку виявили у Туреччині. Археологи вважають, що вона зображала Гестію, богиню домашнього вогнища.