Секрет долини Абу-Гураб: археологи розкопали ще один храм бога Сонця (фото)

Під час нещодавніх розкопок у Єгипті археологи виявили 4500-річний храм. дослідники вважають, що він був частиною сонячного храму, присвяченого богу Ра.

Місце розкопок розташоване в Абу-Гурабі, приблизно за 16 кілометрів на південний захід від Каїра. Храм Сонця складався з верхнього святилища та комплексу у долині, з'єднаних дамбою, пише Live Science.

Верхній храм розкопали під час попередніх кампаній, а роботи над храмом в долині були відновлені в 2024 році після зниження рівня ґрунтових вод. Розкопки під керівництвом Массіміліано Нуццоло виявили колонний вхідний портик, прикрашені кам'яні блоки та написи з ім'ям фараона Ніусерре, правителя П'ятої династії, який наказав побудувати храм.

Археологи виявили колонний вхідний портик, прикрашені кам'яні блоки та написи з ім'ям фараона Ніусерре Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Храм у долині відігравав ключову роль у доступі до комплексу. Човни, що наближалися з Нілу або сусідніх каналів, ймовірно, зупинялися біля цієї споруди, дозволяючи відвідувачам дістатися до верхнього храму, рухаючись вгору по дамбі.

Однією з найважливіших знахідок був довгий календар релігійних подій, висічений на кам'яних блоках. Ці написи містили перелік свят, пов'язаних із Сокаром, Міном і Ра, що є рідкісним свідченням релігійних календарів, розміщених у громадських місцях. Розташування блоків свідчить про те, що зовнішній фасад входу був прикрашений цим календарем для демонстрації.

Однією з найважливіших знахідок був довгий календар релігійних подій, висічений на кам'яних блоках Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи також виявили сходи, що вели на дах, які, ймовірно, використовувалися для спостереження за небом, а не для проведення церемоній. Приблизно через століття священна функція будівлі припинилася, і вона перетворилася на житловий район.

Були знайдені дерев'яні фішки з настільної гри сене, що свідчить про те, як повсякденне життя замінило ритуальне використання. Ці знахідки показали, як храми в Стародавньому Єгипті могли змінювати свої функції з плином часу, зберігаючи при цьому свідчення вірувань, астрономії та дозвілля, що допомогло вченим краще зрозуміти ранню релігійну культуру.

