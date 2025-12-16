Заховали ще в часи Другої світової війни: польські пошуковці знайшли реліквію воєнного часу (фото)

Поблизу міста Стараховіце на південному сході Польщі пошуковці знайшли військову реліквію часів Другої світової війни. Артефакт пов'язаний з підрозділом польської армії, який воював на початковому етапі війни.

Знахідку зробили члени Групи захисту фортечних пам'яток, які виявили навершя штандарта з орлом, що належав 12-му легкому артилерійському полку, також відомому як 12-та механізована дивізія. Полк входив до складу 12-ї піхотної дивізії з Тарнополя, пише Heritage Daily.

Військові фахівці пояснили, що такі артефакти мали глибоке символічне значення, оскільки польські військові орли були засновані на національному гербі і символізували "Честь і Батьківщину". Емблема зображувала білого орла із золотою короною.

Експерти вважають, що навершя штандарту закопали, щоб запобігти його захопленню як військового трофею Фото: Fort Monuments Protection Group

Архівні джерела вказують, що полк бере свій початок у 1919 році, коли він був сформований у складі 6-ї польської стрілецької дивізії Блакитної армії у Франції. Після повернення до Польщі він став 12-ю піхотною дивізією і згодом брав участь у польсько-радянській війні. У вересні 1939 року, під час німецького вторгнення до Польщі, підрозділ служив у південній групі Прусської армії і був оточений та знищений під час битви під Радомом.

На той час полком командував підполковник Юзеф Куберський з Тарнополя, який пізніше загинув у Катинській трагедії, серії страт, здійснених Радянським Союзом у квітні та травні 1940 року. Експерти вважають, що навершя штандарту закопали, щоб запобігти його захопленню як військового трофею.

Артефакт знайшли разом зі шкіряним поясом і фрагментами церемоніальної стрічки з написом "12-й PAL". Зараз ці предмети проходять консервацію і будуть внесені до офіційного реєстру історичних пам'яток, що наголошує на їхній важливості для розуміння долі польської армії на початку Другої світової війни.

