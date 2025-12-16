Спрятали еще во времена Второй мировой войны: польские поисковики нашли реликвию военного времени (фото)

Вблизи города Стараховице на юго-востоке Польши поисковики нашли военную реликвию времен Второй мировой войны. Артефакт связан с подразделением польской армии, которое воевало на начальном этапе войны.

Находку сделали члены Группы защиты крепостных памятников, которые обнаружили навершие штандарта с орлом, принадлежавшего 12-му легкому артиллерийскому полку, также известному как 12-я механизированная дивизия. Полк входил в состав 12-й пехотной дивизии из Тарнополя, пишет Heritage Daily.

Военные специалисты объяснили, что такие артефакты имели глубокое символическое значение, поскольку польские военные орлы были основаны на национальном гербе и символизировали "Честь и Родину". Эмблема изображала белого орла с золотой короной.

Эксперты считают, что навершие штандарта закопали, чтобы предотвратить его захват в качестве военного трофея Фото: Fort Monuments Protection Group

Архивные источники указывают, что полк берет свое начало в 1919 году, когда он был сформирован в составе 6-й польской стрелковой дивизии Голубой армии во Франции. После возвращения в Польшу он стал 12-й пехотной дивизией и впоследствии участвовал в польско-советской войне. В сентябре 1939 года, во время немецкого вторжения в Польшу, подразделение служило в южной группе Прусской армии и было окружено и уничтожено во время битвы при Радоме.

В то время полком командовал подполковник Юзеф Куберский из Тарнополя, который позже погиб в Катынской трагедии, серии казней, осуществленных Советским Союзом в апреле и мае 1940 года. Эксперты считают, что навершие штандарта закопали, чтобы предотвратить его захват в качестве военного трофея.

Артефакт нашли вместе с кожаным поясом и фрагментами церемониальной ленты с надписью "12-й PAL". Сейчас эти предметы проходят консервацию и будут внесены в официальный реестр исторических памятников, что подчеркивает их важность для понимания судьбы польской армии в начале Второй мировой войны.

