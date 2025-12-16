Останки принадлежали не человеку: археологи нашли неординарное захоронение в Швеции (фото)

У края давно исчезнувшего озера на юге Швеции археологи обнаружили захоронение, которое изменило современные представления о том, как люди относились к животным в каменном веке. Эта находка показала, что собаки занимали важное место в ритуальной жизни около 5000 лет назад.

Захоронение обнаружили на болотах Логсьёмоссен вблизи Йерны, к юго-востоку от Стокгольма, во время археологических работ, связанных с железнодорожным проектом Ostlänken. Исследователи обнаружили почти полные останки собаки, которые были намеренно размещены на бывшем дне озера, пишет Arkeonews.

Рядом с животным лежал изысканно изготовленный кинжал из кости лося или благородного оленя. "Находка неповрежденной собаки из этого периода является чрезвычайно необычной", — заявил Линус Хагберг, археолог и руководитель проекта в Arkeologerna при Шведском национальном историческом музее. "То, что она была похоронена вместе с костяным кинжалом, делает эту находку почти уникальной".

Сейчас это место является торфяным болотом, но в позднем неолите, примерно в 3300-2600 годах до н. э., это было неглубокое озеро, которое использовали соседние общины. Найденные доказательства свидетельствуют о наличии рыболовных сооружений вдоль берега, включая деревянные барьеры и ловушки.

Кинжал, длиной около 25 сантиметров, сохранился в почти идеальном состоянии благодаря низкому содержанию кислорода в окружающей среде Фото: Arkeologerna, SHM

Собаку нашли на глубине около 1,5 метра от поверхности и в нескольких десятках метров от бывшей береговой линии. Его череп был разбит, а камни, судя по всему, использовались для удержания тела под водой, что указывает на преднамеренное захоронение. Кинжал, длиной около 25 сантиметров, сохранился в почти идеальном состоянии благодаря низкому содержанию кислорода в окружающей среде.

Анализ костей позволил идентифицировать животное как крупного взрослого пса, рост которого составлял около 50-52 сантиметров в плече, а возраст — от трех до шести лет. Следы развитых мышц свидетельствуют об активной жизни рядом с людьми, возможно, в охоте, охране или работе вблизи рыболовных районов.

В доисторической Северной Европе болота часто использовались для жертвоприношений Фото: Arkeologerna, SHM

Полные захоронения собак этого периода являются редкими, а примеры, включающие предметы, похожие на оружие, — еще более редкими. Археологи считают, что кинжал, вероятно, имел символическое значение, а не практическое использование.

Считается, что захоронение под озером отражает ритуальное поведение. В доисторической Северной Европе болота часто использовались для жертвоприношений, и подобные захоронения собак были найдены вблизи рыболовных мест, хотя никогда не были настолько полными, как это. Тщательное размещение собаки и кинжала свидетельствует о том, что животное имело особое значение для общины.

Останки перевезли в лаборатории по консервации для дальнейшего исследования, включая радиоуглеродное датирование и анализ ДНК. Ожидается, что эти тесты дадут представление о рационе, возрасте и происхождении собаки. Эта находка добавила новых доказательств того, что животные играли значительную роль в ритуальных практиках доисторической Скандинавии.

