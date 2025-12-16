Останки належали не людині: археологи знайшли неординарне поховання у Швеції (фото)

Біля краю давно зниклого озера на півдні Швеції археологи виявили поховання, яке змінило сучасні уявлення про те, як люди ставилися до тварин у кам'яній добі. Ця знахідка показала, що собаки займали важливе місце в ритуальному житті близько 5000 років тому.

Поховання виявили на болотах Логсьйомоссен поблизу Єрни, на південний схід від Стокгольма, під час археологічних робіт, пов'язаних з залізничним проектом Ostlänken. Дослідники виявили майже повні останки собаки, які були навмисно розміщені на колишньому дні озера, пише Arkeonews.

Поруч із твариною лежав вишукано виготовлений кинджал з кістки лося або благородного оленя. "Знахідка непошкодженого собаки з цього періоду є надзвичайно незвичайною", — заявив Лінус Хагберг, археолог і керівник проєкту в Arkeologerna при Шведському національному історичному музеї. "Те, що він був похований разом із кістяним кинджалом, робить цю знахідку майже унікальною".

Зараз це місце є торф'яним болотом, але в пізньому неоліті, приблизно в 3300–2600 роках до н. е., це було неглибоке озеро, яке використовували сусідні громади. Знайдені докази свідчать про наявність рибальських споруд уздовж берега, включаючи дерев'яні бар'єри та пастки.

Кинджал, довжиною близько 25 сантиметрів, зберігся в майже ідеальному стані завдяки низькому вмісту кисню в навколишньому середовищі Фото: Arkeologerna, SHM

Собаку знайшли на глибині близько 1,5 метра від поверхні та за кілька десятків метрів від колишньої берегової лінії. Його череп був розтрощений, а камені, судячи з усього, використовувалися для утримання тіла під водою, що вказує на навмисне поховання. Кинджал, довжиною близько 25 сантиметрів, зберігся в майже ідеальному стані завдяки низькому вмісту кисню в навколишньому середовищі.

Аналіз кісток дозволив ідентифікувати тварину як великого дорослого пса, зріст якого становив близько 50–52 сантиметрів у плечі, а вік — від трьох до шести років. Сліди розвинутих м'язів свідчать про активне життя поруч з людьми, можливо, у полюванні, охороні або роботі поблизу рибальських районів.

У доісторичній Північній Європі болота часто використовувалися для жертвоприношень Фото: Arkeologerna, SHM

Повні поховання собак цього періоду є рідкісними, а приклади, що включають предмети, схожі на зброю, — ще рідкіснішими. Археологи вважають, що кинджал, ймовірно, мав символічне значення, а не практичне використання.

Вважається, що поховання під озером відображає ритуальну поведінку. У доісторичній Північній Європі болота часто використовувалися для жертвоприношень, і подібні поховання собак були знайдені поблизу рибальських місць, хоча ніколи не були настільки повними, як це. Ретельне розміщення собаки і кинджала свідчить про те, що тварина мала особливе значення для громади.

Останки перевезли до лабораторій з консервації для подальшого дослідження, включаючи радіовуглецеве датування та аналіз ДНК. Очікується, що ці тести дадуть уявлення про раціон, вік і походження собаки. Ця знахідка додала нових доказів того, що тварини відігравали значну роль у ритуальних практиках доісторичної Скандинавії.

