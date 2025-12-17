Секрет долины Абу-Гураб: археологи раскопали еще один храм бога Солнца (фото)

Во время недавних раскопок в Египте археологи обнаружили 4500-летний храм. Исследователи считают, что он был частью солнечного храма, посвященного богу Ра.

Место раскопок расположено в Абу-Гураби, примерно в 16 километрах к юго-западу от Каира. Храм Солнца состоял из верхнего святилища и комплекса в долине, соединенных дамбой, пишет Live Science.

Верхний храм раскопали во время предыдущих кампаний, а работы над храмом в долине были возобновлены в 2024 году после снижения уровня грунтовых вод. Раскопки под руководством Массимилиано Нуццоло обнаружили колонный входной портик, украшенные каменные блоки и надписи с именем фараона Ниусерре, правителя Пятой династии, который приказал построить храм.

Археологи обнаружили колонный входной портик, украшенные каменные блоки и надписи с именем фараона Ниусерре Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Храм в долине играл ключевую роль в доступе к комплексу. Лодки, приближавшиеся из Нила или соседних каналов, вероятно, останавливались возле этого сооружения, позволяя посетителям добраться до верхнего храма, двигаясь вверх по дамбе.

Одной из важнейших находок был длинный календарь религиозных событий, высеченный на каменных блоках. Эти надписи содержали перечень праздников, связанных с Сокаром, Мином и Ра, что является редким свидетельством религиозных календарей, размещенных в общественных местах. Расположение блоков свидетельствует о том, что внешний фасад входа был украшен этим календарем для демонстрации.

Одной из важнейших находок был длинный календарь религиозных событий, высеченный на каменных блоках. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи также обнаружили лестницу, ведущую на крышу, которая, вероятно, использовалась для наблюдения за небом, а не для проведения церемоний. Примерно через столетие священная функция здания прекратилась, и оно превратилось в жилой район.

Были найдены деревянные фишки из настольной игры сене, что свидетельствует о том, как повседневная жизнь заменила ритуальное использование. Эти находки показали, как храмы в Древнем Египте могли менять свои функции с течением времени, сохраняя при этом свидетельства верований, астрономии и досуга, что помогло ученым лучше понять раннюю религиозную культуру.

Также мы рассказывали о голове античной статуи, которую обнаружили в Турции. Археологи считают, что она изображала Гестию, богиню домашнего очага.