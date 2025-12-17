Тысячи лет назад люди жили гораздо роскошнее, чем мы могли себе представить: археологи раскрыли правду (фото)

На севере Израиля археологи обнаружили чрезвычайно богатое захоронение железного века, которое изменило представление о повседневной жизни в древнем Леванте. Открытие показало, что богатство, социальная иерархия и контакты с отдаленными регионами существовали тысячи лет назад, даже за пределами крупных городов.

Место раскопок, расположенное в долине Изреэль, предоставило материальные доказательства того, что некоторые местные общины были тесно связаны с имперскими системами власти и обмена, пишет Arkeonews.

Захоронение датируется железным веком II С, примерно VII веком до н. э., когда Новоассирийская империя господствовала над большей частью Ближнего Востока.

Раскопки в Хорват-Тевет обнаружили две ямы, включая редкое кремационное захоронение с большой коллекцией погребальных даров. Доктор Омер Пелег отметил, что эта коллекция была исключительной для Южного Леванта и отражала сильное культурное и экономическое влияние Ассирии.

Среди артефактов были глазурованная ассирийская бутылка, неоассирийская цилиндрическая печать, каменная гирька, алабастрона, импортированная через средиземноморские торговые пути, бронзовые украшения, бусины и изысканная керамика.

Такие предметы обычно были связаны с представителями власти Фото: Peleg et al., 2025

Такие предметы обычно были связаны с представителями власти и их присутствие свидетельствует о том, что похороненное лицо имело элитный статус, возможно, как купец или чиновник, связанный с ассирийскими системами контроля.

Кремация была необычной в железном веке в Израиле, где преобладала практика захоронения. Эта деталь добавила важного понимания похоронных обычаев и культурного разнообразия того периода. Ассортимент импортируемых товаров также подтвердил, что торговые сети соединяли долину Изреель с Месопотамией и средиземноморским миром.

Ассортимент импортируемых товаров также подтвердил, что торговые сети соединяли долину Йизреель с Месопотамией Фото: Peleg et al., 2025

Место находки расположено недалеко от Тель-Мегиддо, ассирийского провинциального центра. Эта близость подтверждала мысль, что имперская власть распространялась на сельские районы через личные, экономические и политические связи.

Это открытие опровергло давние предположения об ограниченном развитии под ассирийским контролем. Оно продемонстрировало, что образ жизни элиты, торговля и культурный обмен играли центральную роль в формировании общества железного века в северном Израиле.

