Тисячі слідів гігантів: знахідка неймовірних масштабів у італійських Альпах (фото)

У італійських Альпах, поблизу територій, де планується проведення майбутніх олімпійських змагань, дослідники виявили скам'янілі сліди динозаврів. Знайдені у віддаленій альпійській долині між Лівіньо і Борміо сліди свідчать про життя цих створінь 200 мільйонів років тому.

Сліди, вкарбовані в круті доломітові скелі, утворили одне з найбільших відомих місць з відбитками динозаврів в альпійському регіоні і увійшли до числа наймасштабніших відкладень слідів пізнього тріасу, виявлених у всьому світі, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місцезнаходження скам'янілостей простягається на кілька кілометрів у межах національного парку Стельвіо і залишалося невідомим до недавнього випадкового спостереження.

Знайдені у віддаленій альпійській долині між Лівіньо і Борміо сліди свідчать про життя цих створінь 200 мільйонів років тому Фото: Cristiano Dal Sasso, PaleoStelvio

Після повідомлення про знахідку фахівці з Міланського музею природної історії разом з представниками Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio оглянули місцевість і підтвердили наявність тисяч слідів динозаврів. Експерти описали знахідку як важливе наукове відкриття для європейської палеонтології завдяки її масштабам, якості збереження та геологічному розташуванню.

Відео дня

Геологічний аналіз датував сліди приблизно 210 мільйонами років тому, періодом пізнього тріасу. У той час цей регіон був частиною теплої прибережної платформи поблизу стародавнього океану Тетис, а не гірським хребтом.

Геологічний аналіз датував сліди приблизно 210 мільйонами років тому, періодом пізнього тріасу Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

Динозаври переходили м'який карбонатний мул уздовж мілководних лагун, залишаючи чіткі відбитки, які згодом затверділи в скелю. Тектонічні сили, пов'язані з утворенням Альп, поступово підняли і обернули ці шари, перетворивши колись горизонтальні поверхні на майже вертикальні скелі, де сьогодні можна побачити сліди.

Більшість слідів належали великим рослиноїдним динозаврам, ймовірно раннім прозауроподам, пов'язаним з пізнішими зауроподами. Багато слідів досягали 40 сантиметрів у ширину і мали чітко виражені пальці та сліди кігтів. Паралельні сліди, що пролягали поруч на великі відстані, свідчили про груповий рух, що, можливо, вказувало на стадне поведінку тварин різного віку.

Менші відбитки, знайдені поблизу більших слідів, вказували на паузи, зміни в русі або присутність інших видів рептилій, хоча для підтвердження цього були потрібні подальші дослідження.

Дослідники зафіксували надзвичайно високу щільність слідів на декількох хребтах і шарах скель, що простягалися майже на п'ять кілометрів Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

Це перше підтверджене місце знаходження слідів динозаврів у Ломбардії і єдине, знайдене на північ від Інсубрійської лінії, великої альпійської зони розломів. Дослідники зафіксували надзвичайно високу щільність слідів на декількох хребтах і шарах скель, що простягалися майже на п'ять кілометрів. Вже задокументовано десятки окремих виступів, а в результаті подальших досліджень очікується виявлення додаткових ділянок.

Оскільки поверхні скам'янілостей лежали на крихких і важкодоступних скельних поверхнях, дослідники використовували дрони та фотограмметрію, щоб задокументувати сліди без фізичного контакту.

Ця знахідка привернула додаткову увагу завдяки своїй близькості до місць, запланованих для проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.

Важливо

Секрет долини Абу-Гураб: археологи розкопали ще один храм бога Сонця (фото)

Відкриття стародавніх слідів дало рідкісне уявлення про поведінку та середовище динозаврів, що демонструє важливість захисту геологічної спадщини.

Раніше Фокус писав про голову античної статуї, яку виявили у Туреччині. Археологи вважають, що вона зображала Гестію, богиню домашнього вогнища.

Також ми розповідали про неопізнані круглі об'єкти, які виявили у Туреччині. Їх знайшли поблизу кордону з Іраком.