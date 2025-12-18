Жуткая находка: археологи раскопали останки 32 человек во Франции (фото)

В городе Гренобль, Франция, археологи обнаружили виселицу и останки казненных, которые датируются XVI веком. Это место сохранилось в результате наводнений из соседних рек, поскольку слои естественных отложений чередовались с искусственными насыпями.

Археологи раскопали квадратный каменный фундамент у края участка, а также десять погребальных ям, содержавших останки по меньшей мере 32 человек. Тела казненных были хаотично сброшены в ямы, пишет Heritage Daily.

Исследователи из Inrap сравнили сооружение с историческими записями о строительстве и сопоставили его с виселицей Порт-де-ла-Рош, известным местом казни, которое использовали судебные органы Гренобля. Архивные источники датируют строительство виселицы между 1544 и 1547 годами.

Исторические описания свидетельствуют, что виселица состояла из восьми каменных столбов, установленных на квадратном основании размером 8,2 метра с каждой стороны. Когда-то над основанием возвышалась деревянная конструкция высотой около пяти метров.

Здание окружала дренажная канава, которая защищала его от повреждения во время наводнений. В юридической иерархии французского королевства количество столбов указывало на судебную власть, причем более крупные суды имели право содержать более импозантные виселицы.

Судебные записи свидетельствуют, что тех, кого казнили в городе, после смерти выставляли за его пределами. Некоторые останки, возможно, принадлежали протестантам, казненным во время религиозных войн. Тела утилизировали унизительным образом, часто бросая в ямы и отказывая в официальном захоронении.

Скорее всего, виселица прекратила свою деятельность в начале XVII века, когда политические волнения утихли, а город начал развиваться.

