Моторошна знахідка: археологи розкопали останки 32 осіб у Франції (фото)

У місті Гренобль, Франція, археологи виявили шибеницю та останки страчених, які датуються XVI століттям. Це місце збереглося внаслідок повеней з сусідніх річок, оскільки шари природних відкладень чергувалися зі штучними насипами.

Археологи розкопали квадратний кам'яний фундамент біля краю ділянки, а також десять похоронних ям, що містили останки щонайменше 32 осіб. Тіла страчених були хаотично скинуті в ями, пише Heritage Daily.

Дослідники з Inrap порівняли споруду з історичними записами про будівництво і зіставили її з шибеницею Порт-де-ла-Рош, відомим місцем страти, яке використовували судові органи Гренобля. Архівні джерела датують будівництво шибениці між 1544 і 1547 роками.

Історичні описи свідчать, що шибениця складалася з восьми кам'яних стовпів, встановлених на квадратній основі розміром 8,2 метра з кожного боку. Колись над основою височіла дерев'яна конструкція висотою близько п'яти метрів.

Археологи розкопали квадратний кам'яний фундамент біля краю ділянки, а також десять похоронних ям, що містили останки щонайменше 32 осіб Фото: Nordine Saadi

Будівлю оточувала дренажна канава, яка захищала її від пошкодження під час повеней. У юридичній ієрархії французького королівства кількість стовпів вказувала на судову владу, причому більші суди мали право утримувати більш імпозантні шибениці.

Судові записи свідчать, що тих, кого страчували в місті, після смерті виставляли за його межами. Деякі останки, можливо, належали протестантам, страченим під час релігійних воєн. Тіла утилізували в принизливий спосіб, часто кидаючи в ями та відмовляючи в офіційному похованні.

Швидше за все, шибениця припинила свою діяльність на початку XVII століття, коли політичні заворушення вщухли, а місто почало розбудовуватися.

