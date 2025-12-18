Про це місце ніхто не знав: археологи знайшли 2500-річну пам'ятку в Афганістані (фото)

Дослідники у східній частині Афганістану виявили раніше невідоме археологічне місце, якому понад 2500 років. Це місце надає важливу інформацію для розуміння життя у східній частині Афганістану задовго до того, як християнство дійшло до Азії.

Представники Управління інформації та культури Лагмана заявили, що пам'ятку виявили в районі Алінгар, в долині Сав поблизу села Сітун. Попередні оцінки показали, що залишки датуються приблизно 1000-500 роками до н. е., що відповідає ранній залізній добі, пише Arkeonews.

Під час початкових досліджень археологи виявили кам'яні сходи та висічені у схилі пагорба камери. Також вчені знайшли сліди споруд, що вказують на організоване будівництво, а не на короткострокове або сезонне використання.

Представники органів охорони культурної спадщини пояснили, що камери мають ознаки навмисного формування та планування. Такі особливості часто свідчать про багаторазове використання впродовж тривалого часу, а не про поодинокі події.

Археологи також виявили керамічний посуд, який, як вважається, використовувався для пиття рідини Фото: AMU

Археологи також виявили керамічний посуд, який, як вважається, використовувався для пиття рідини. Хоча такі повсякденні предмети прості за формою, їх вважають вагомими ознаками тривалого проживання і вони допомагають дослідникам оцінити, чи виконувало це місце житлові функції, ритуальні цілі або і те, і інше.

Провінція Лагман займала стратегічний коридор, що з'єднував долину Кабула зі східним Афганістаном і ширшим регіоном Інду. Близько 1000 року до н. е. ця територія була домом для ранніх іраномовних громад, а пізніше, до VI століття до н. е., була інтегрована в більші політичні системи, зокрема в Ахеменідську імперію.

Родючі долини та надійні річкові системи сприяли розвитку сільського господарства, невеликих населених пунктів та регулярному переміщенню по всій території регіону.

Споруди, висічені в скелі, подібні до тієї, що була виявлена в Алінгарі, були відомі з декількох стародавніх місць у східному Афганістані та сусідніх районах. Таке будівництво вимагало планування та інвестицій у робочу силу, що свідчить про соціальну організацію та тривале проживання у цій місцевості.

Представники влади зазначили, що пам'ятка перебуває на ранній стадії документування, і повні розкопки ще не завершені. Очікується, що подальші дослідження та контрольовані розкопки допоможуть уточнити датування та культурну інтерпретацію.

Це відкриття є важливим для розуміння моделей поселення в Лагмані та історії Афганістану. У міру продовження досліджень місцевість Алінгар може надати цінні матеріальні свідчення про повсякденне життя, архітектурні практики та регіональні зв'язки минулого.

