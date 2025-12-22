Знахідкам 2200 років: археологи зайшли рідкісні кельтські монети у Швейцарії (фото)

У Швейцарії археологи виявили дві рідкісні кельтські золоті монети, яким понад 2200 років. Монети, знайдені поблизу села Арісдорф у кантоні Базель-Ландшафт, надали цінну інформацію про ранні грошові системи, ритуальні звичаї та соціальні практики кельтських груп у Центральній Європі.

Знахідки походять з лісистої місцевості, відомої як Беренфельс, яка вже визнана археологічно важливою. У 2023 році дослідники, що працювали в цій же зоні, виявили скарб із 34 кельтських срібних монет, датованих приблизно 80–70 роками до н. е., пише Arkeonews.

Під час подальших польових робіт, проведених навесні 2025 року, волонтери-дослідники Вольфганг Нідербергер і Даніель Мона у співпраці з Archäologie Baselland провели систематичні дослідження навколишньої місцевості.

Під час цієї роботи вони виявили дві золоті монети: цілий статер і чверть статера. Знахідку пізніше дослідив фахівець з монет Майкл Нік з Inventory of Swiss Coin Finds, який підтвердив, що обидві монети належать до надзвичайно рідкісних ранніх типів.

Обидві монети належать до надзвичайно рідкісних ранніх типів Фото: Archäologie Baselland

Фахівці датували золоті монети серединою та кінцем III століття до н. е., віднісши їх до найдавніших кельтських монет, відомих у Швейцарії. За поточними даними, у всій країні було задокументовано менш як два десятки подібних зразків цього періоду.

Більша монета вагою 7,8 грама була класифікована як тип Гамшурст, а менша монета вагою 1,86 грама — як тип Монморо. Обидва типи пов'язані з найранішою фазою виробництва кельтських золотих монет на північ від Альп, що робить знахідку в Арісдорфі особливо важливою для нумізматичних досліджень.

Історичні дослідження показали, що введення монетного обігу в Центральній Європі було пов'язане з кельтськими найманцями, які брали участь у військових кампаніях у Середземномор'ї. Ці воїни отримували плату монетами і пізніше поверталися на батьківщину з поняттям карбованого гроша.

До середини III століття до н. е. кельтські громади почали виробляти власні золоті монети, черпаючи натхнення з монет, випущених за часів Філіпа II Македонського. На оригінальних македонських монетах з одного боку було зображено голову Аполлона, а з іншого — колісницю. Кельтські версії поступово змінили ці зображення на спрощені та абстрактні форми, що відповідали місцевим художнім традиціям.

До середини III століття до н. е. кельтські громади почали виробляти власні золоті монети, черпаючи натхнення з монет, випущених за часів Філіпа II Македонського Фото: Archäologie Baselland

Археологи зазначили, що золоті монети цього типу навряд чи використовувалися в повсякденному обміні. Їх висока вартість вказувала на спеціалізовані функції, включаючи виплати еліті, дипломатичні подарунки, придане або символічні винагороди.

Багато кельтських золотих монет раніше знаходили в могилах, болотах і районах, пов'язаних з водою. Місцезнаходження в Баренфельсі відповідало цій закономірності, оскільки навколишній ландшафт включав заповнені водою карстові воронки, що утворювали частину болотистого Баренфельського болота.

Болота та незвичайні природні місця часто вважалися священними в кельтських віруваннях. На основі археологічних паралелей та давніх письмових джерел дослідники припустили, що монети з Арісдорфа могли бути навмисно розміщені як ритуальні жертви божествам.

Сусіднє місце в Фюллінсдорфі, відоме як Бюхліхау, також було інтерпретоване як можливий кельтський священний гай, що підтверджує інтерпретацію ритуальної діяльності в ширшому регіоні.

Через їх рідкісність та історичну цінність, Archäologie Baselland та Історичний музей Базеля вирішили включити золоті монети до постійної експозиції "Скарби". З березня 2026 року монети будуть виставлені в Barfüsserkirche в Базелі разом із раніше знайденим срібним скарбом з того ж місця.

Ця знахідка розкрила те, як ранні суспільства на території сучасної Швейцарії розуміли багатство, вірування та символічні предмети. Відкриття також продемонструвало роль довгострокових досліджень та участі волонтерів у розширенні знань про кельтську культуру та ранню історію грошей у цьому регіоні.

