Находкам 2200 лет: археологи нашли редкие кельтские монеты в Швейцарии (фото)

В Швейцарии археологи обнаружили две редкие кельтские золотые монеты, которым более 2200 лет. Монеты, найденные вблизи деревни Арисдорф в кантоне Базель-Ландшафт, предоставили ценную информацию о ранних денежных системах, ритуальных обычаях и социальных практиках кельтских групп в Центральной Европе.

Находки происходят из лесистой местности, известной как Беренфельс, которая уже признана археологически важной. В 2023 году исследователи, работавшие в этой же зоне, обнаружили клад из 34 кельтских серебряных монет, датированных примерно 80-70 годами до н. э., пишет Arkeonews.

Во время дальнейших полевых работ, проведенных весной 2025 года, волонтеры-исследователи Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона в сотрудничестве с Archäologie Baselland провели систематические исследования окружающей местности.

Во время этой работы они обнаружили две золотые монеты: целый статер и четверть статера. Находку позже исследовал специалист по монетам Майкл Ник из Inventory of Swiss Coin Finds, который подтвердил, что обе монеты принадлежат к чрезвычайно редким ранним типам.

Обе монеты принадлежат к чрезвычайно редким ранним типам Фото: Archäologie Baselland

Специалисты датировали золотые монеты серединой и концом III века до н. э., отнеся их к древнейшим кельтским монетам, известным в Швейцарии. По текущим данным, во всей стране было задокументировано менее двух десятков подобных образцов этого периода.

Более крупная монета весом 7,8 грамма была классифицирована как тип Гамшурст, а меньшая монета весом 1,86 грамма — как тип Монморо. Оба типа связаны с самой ранней фазой производства кельтских золотых монет к северу от Альп, что делает находку в Арисдорфе особенно важной для нумизматических исследований.

Исторические исследования показали, что введение монетного обращения в Центральной Европе было связано с кельтскими наемниками, которые участвовали в военных кампаниях в Средиземноморье. Эти воины получали плату монетами и позже возвращались на родину с понятием чеканных денег.

К середине III века до н. э. кельтские общины начали производить собственные золотые монеты, черпая вдохновение из монет, выпущенных во времена Филиппа II Македонского. На оригинальных македонских монетах с одной стороны была изображена голова Аполлона, а с другой — колесница. Кельтские версии постепенно изменили эти изображения на упрощенные и абстрактные формы, соответствующие местным художественным традициям.

К середине III века до н. э. кельтские общины начали производить собственные золотые монеты, черпая вдохновение из монет, выпущенных во времена Филиппа II Македонского. Фото: Archäologie Baselland

Археологи отметили, что золотые монеты этого типа вряд ли использовались в повседневном обмене. Их высокая стоимость указывала на специализированные функции, включая выплаты элите, дипломатические подарки, приданое или символические вознаграждения.

Многие кельтские золотые монеты ранее находили в могилах, болотах и районах, связанных с водой. Местонахождение в Баренфельсе соответствовало этой закономерности, поскольку окружающий ландшафт включал заполненные водой карстовые воронки, образующие часть болотистого Баренфельского болота.

Болота и необычные природные места часто считались священными в кельтских верованиях. На основе археологических параллелей и древних письменных источников исследователи предположили, что монеты из Арисдорфа могли быть намеренно размещены как ритуальные жертвы божествам.

Соседнее место в Фюллинсдорфе, известное как Бюхлихау, также было интерпретировано как возможная кельтская священная роща, что подтверждает интерпретацию ритуальной деятельности в более широком регионе.

Из-за их редкости и исторической ценности, Archäologie Baselland и Исторический музей Базеля решили включить золотые монеты в постоянную экспозицию "Сокровища". С марта 2026 года монеты будут выставлены в Barfüsserkirche в Базеле вместе с ранее найденным серебряным сокровищем из того же места.

Эта находка раскрыла то, как ранние общества на территории современной Швейцарии понимали богатство, верования и символические предметы. Открытие также продемонстрировало роль долгосрочных исследований и участия волонтеров в расширении знаний о кельтской культуре и ранней истории денег в этом регионе.

