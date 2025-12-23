Нашли путь к древним знаниям: археологи обнаружили проход к древней библиотеке в Турции (фото)

В древнем городе Ниса, Турция, археологи обнаружили 1800-летнюю каменную лестницу, которая соединяла главную колоннаду непосредственно с монументальным библиотечным комплексом. Конструкция показала, что передвижение по городу было тщательно спланировано, а учебные помещения размещались вдоль основных городских маршрутов, а не отдельно.

Дальнейшее исследование подтвердило, что лестница соединяла уровень улицы с передним двором библиотеки, решив давний вопрос о том, как посетители добирались до поднятого здания, пишет Arkeonews.

По словам профессора доктора Сердара Хакана Озтанера из Анкарского университета, который руководит раскопками, лестница была построена в середине II века н. э. и состояла из пяти каменных ступенек, выходивших на выложенную мрамором площадь перед библиотекой. Он заявил, что такая конструкция была преднамеренной и имела церемониальный характер, обеспечивая визуальную и физическую связь библиотеки с повседневной жизнью города.

Археологические данные указывают на то, что сама библиотека в Нисе была построена около 130 года н. э. Фото: Anatolian Archaeology

Археологические данные указывают на то, что сама библиотека в Нисе была построена около 130 года н. э. В интерьере было шестнадцать встроенных книжных шкафов, что свидетельствует о значительной коллекции свитков по литературе, философии и научных предметов.

Ученые сравнили это сооружение с библиотекой Цельса в Эфесе, отметив, что, хотя библиотека в Нисе была меньше по размерам, она оставалась одним из лучше всего сохранившихся образцов в римской Малой Азии. Недавно обнаруженные лестницы подтвердили, что библиотека функционировала как общественное учреждение, а не как изолированное элитное пространство.

Главная дорога соединяла городской центр со святилищем, отражая тесную связь между религиозной деятельностью, общественным планированием и образованием Фото: Anatolian Archaeology

Основанная в эллинистический период, Ниса развивалась в течение более 2300 лет и была построена по обе стороны глубокого оврага, соединенного мостами и террасами. Такая планировка побудила античных писателей называть ее "городом-близнецом".

Географ Страбон учился в Нисе и позже описал ее как важный образовательный центр римского Востока. Эту репутацию подтверждали большие общественные здания, в частности театр, гимназиум, стадион, булеутерион и агора.

Город также поддерживал прочные связи со святилищем Ахарака, священным местом, известным своими лечебными практиками и ритуальным использованием соседней пещеры. Главная дорога соединяла городской центр со святилищем, отражая тесную связь между религиозной деятельностью, общественным планированием и образованием.

Для современных исследований лестница предоставила редкий взгляд на римское градостроительство и символическое значение подхода к пространствам, посвященным знаниям. Они восстановили ключевой путь передвижения, которым когда-то пользовались студенты и граждане, продемонстрировав роль библиотеки как части повседневной общественной жизни в Нисе.

