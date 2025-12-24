Найважливіший артефакт останніх десятиліть виявили у музеї: що таке "Напис Культебе" (фото)

Археологічна знахідка на півдні Казахстану змінила сучасні уявлення про ранню тюркську писемність та історію огузів. Вапняковий артефакт "Напис Культебе" знайшли поблизу Туркестану і він свідчить про те, що огузькі тюрки використовували писемність набагато раніше, ніж вважали вчені.

Напис Культебе виявили в селі Орангай, неподалік від руїн огузького поселення Культебе. Його помітили в невеликому шкільному музеї, в який артефакт потрапив після незаконних розкопок у 1990-х роках, пише Arkeonews.

Текст написаний старотюркською рунічною писемністю і був офіційно представлений дослідникам у 2025 році після аналізу фахівцями з тюркської епіграфіки. Попри те, що рядок короткий, експерти вважають артефакт однією з найважливіших знахідок, пов'язаних з огузами, за останні десятиліття.

Історичні та археологічні дані датують напис IX або X століттям, коли групи огузів жили вздовж басейну річки Сирдар'я. Цей період передує поширеній думці, що огузька турецька мова стала письмовою лише в XIII столітті з поширенням арабського письма.

Одне з можливих прочитань тексту — "Kazar qan qul", що часто перекладається як "слуга хазарського кагана". Якщо це вірно, то це може вказувати на політичні зв'язки між державою Огуз Ябгу і Хазарським каганатом. Висічений символ під рядком може представляти племінну тамгу або річковий знак, обидва з яких були поширені в тюркській культурі того часу.

Напис Культебе має важливе значення, оскільки він змінює уявлення про грамотність серед огузів до селджуцького періоду. Він підтверджує дані інших знахідок поблизу Туркестану, які свідчать про місцеве використання тюркського письма задовго до того, як арабські літери стали домінуючими.

Ця знахідка демонструє важливість Казахстану як ключового регіону для ранньої тюркської культури і показує, чому ретельне вивчення регіональних музейних колекцій залишається надзвичайно важливим.

