Археологи знайшли дивне поховання у Шотландії: поховані там люди померли одночасно (фото)

У Шотландії археологи виявили незвичайне поховання бронзової доби, яке відрізняється від більшості відомих місць у цьому регіоні. Кремовані останки належали щонайменше восьми особам, розміщеним у п'яти керамічних урнах, що свідчить про те, що вони були поховані після однієї події, а не впродовж тривалого періоду.

Згідно з дослідженням, поховання відрізнялося від багатьох поховань бронзової доби в Шотландії, які використовувалися впродовж декількох поколінь. У цьому випадку урни були щільно згруповані і, судячи з усього, були поховані одночасно, пише Live Science.

Дослідники відзначили, що посудини були "щільно розташовані, створюючи враження, що їх поховали разом", і залишалися практично недоторканими, поки недавня сільськогосподарська діяльність не завдала їм шкоди.

Поховання виявили на пагорбі Твентішилінг у південно-західній Шотландії під час розкопок Фото: GUARD Archaeology

Поховання виявили на пагорбі Твентішилінг у південно-західній Шотландії під час розкопок компанії Guard Archaeology, проведених у 2020 і 2021 роках перед будівництвом вітрової електростанції.

Урни знайшли в центрі кургану, всередині ями шириною близько одного метра, оточеної камінням. Радіовуглецеве датування вугілля та інших органічних матеріалів дозволило встановити, що поховання датується періодом між 1439 і 1287 роками до н. е.

Урни знайшли в центрі кургану, всередині ями шириною близько одного метра, оточеної камінням Фото: GUARD Archaeology

Три урни містили останки дорослої людини та дитини, а дві — по одній дорослій людині. Дослідники припустили, що всі особи, ймовірно, померли приблизно в один і той же час, можливо, через голод, хвороби або конфлікти. Докази показали, що тіла були кремовані до повного розкладання, що вказує на швидкий процес поховання, який відрізнявся від типових практик того періоду.

Ця рідкісна масова кремація дала уявлення про те, як громади бронзової доби в Шотландії реагували на кризи та смерть. Ці особи, ймовірно, були місцевими фермерами, які жили поблизу місця поховання, хоча поблизу поки що не знайдено жодного поселення.

Важливо

Оскільки в цій місцевості задокументовано небагато археологічних знахідок, ця знахідка продемонструвала потенціал майбутніх досліджень регіону.

