Артефакт времен Грюнвальдской битвы обнаружили в Польше: таких находок единицы

На севере Польши поисковики нашли средневековое оружие типа цепа, известное как кистень. Артефакт обнаружили на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Гетшвалд в Варминско-Мазурском воеводстве, районе, связанном с Грюнвальдской битвой.

О находке сообщили члены местной группы поисковиков, которые заявили, что место находки находится вблизи территории, связанной с Грюнвальдской битвой. Этот крупный конфликт произошел в 1410 году во время Польско-Литовско-Тевтонской войны, пишет Heritage Daily.

В то время объединенные армии Королевства Польского и Великого Княжества Литовского разгромили Тевтонский орден во главе с великим магистром Ульрихом фон Юнгинген, высшее руководство которого было в основном убито или взято в плен.

Адам Горецкий из Музея битвы под Грюнвальдом и Кацпер Мартыка из Музея Вармии и Мазур в Ольштыне независимо подтвердили, что артефакт соответствует известным образцам средневековых кистеней. По их оценке, оружие датируется широким временным промежутком от XI до XV века.

Костень состоял из короткой ручки, соединенной с тяжелой металлической головкой цепью, веревкой или кожаным ремнем. Он использовался как кавалерией, так и пехотой и оказался эффективным против бронированных противников. Хотя письменные источники и визуальные материалы часто упоминают кистень, сохранившиеся образцы являются редкими.

В коллекции Музея битвы при Грюнвальде существует только один подобный предмет, а до этого открытия в северо-восточной Польше было задокументировано только три похожие находки. Это делает находку в Гетшвалде важным дополнением к региональным археологическим данным и ценным источником информации о средневековых войнах.

