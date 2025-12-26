Артефакт часів Грюнвальдської битви виявили у Польщі: таких знахідок одиниці

На півночі Польщі пошуковці знайшли середньовічну зброю типу ціпа, відому як кістень. Артефакт виявили на сільськогосподарських угіддях поблизу села Ґетшвалд у Вармінсько-Мазурському воєводстві, районі, пов'язаному з Грюнвальдською битвою.

Про знахідку повідомили члени місцевої групи пошуковців, які заявили, що місце знахідки знаходиться поблизу території, пов'язаної з Грюнвальдською битвою. Цей великий конфлікт відбувся в 1410 році під час Польсько-Литовсько-Тевтонської війни, пише Heritage Daily.

У той час об'єднані армії Королівства Польського та Великого Князівства Литовського розгромили Тевтонський орден на чолі з великим магістром Ульріхом фон Юнгінген, вище керівництво якого було в основному вбито або взято в полон.

Адам Горецький з Музею битви під Грюнвальдом і Кацпер Мартика з Музею Вармії та Мазур в Ольштині незалежно підтвердили, що артефакт відповідає відомим зразкам середньовічних кістенів. За їхньою оцінкою, зброя датується широким часовим проміжком від XI до XV століття.

Кістень складався з короткої ручки, з'єднаної з важкою металевою головкою ланцюгом, мотузкою або шкіряним ременем. Він використовувався як кавалерією, так і піхотою і виявився ефективним проти броньованих супротивників. Хоча письмові джерела та візуальні матеріали часто згадують кістень, збережені зразки є рідкісними.

