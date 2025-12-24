Пережили не одну зиму: предки українців будували житла з кісток мамонтів 18 000 років тому (фото)

Близько 18 000 років тому люди, що жили на території сучасної України, пристосувалися до екстремальних умов льодовикового періоду побудувавши укриття з кісток мамонтів. Докази свідчать, що ці споруди допомогли невеликим групам людей вижити в умовах сильного холоду під час одного з найсуворіших кліматичних періодів в історії людства.

Археологи, які вивчали залишки поблизу села Межиріч у Черкаській області, дослідили розташування кісток, вперше виявлених під час розкопок у 1966–1974 роках. Розташування черепів, бивнів і довгих кісток мамонтів свідчило про те, що їх використовували для будівництва житла під час льодовикового періоду, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча попередні дослідження датували це місце приблизно періодом 19 000–12 000 років тому, нове дослідження мало на меті звузити цей часовий проміжок. Для цього дослідники проаналізували останки дрібних тварин, знайдені поблизу кісток мамонтів. У дослідженні повідомляється, що найбільше житло датується 18 323–17 839 роками тому, невдовзі після останнього льодовикового максимуму.

Відео дня

Подальше дослідження показало, що укриття були ретельно побудовані, а не зведені навмання. За словами співавтора дослідження Павла Шидловського з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, черепи мамонтів і великі довгі кістки були вертикально вставлені в землю, щоб утворити міцну основу.

Черепи мамонтів і великі довгі кістки були вертикально вставлені в землю, щоб утворити міцну основу Фото: Павло Шидловський

Дерев'яна рама, ймовірно, підтримувала частини конструкції, які, можливо, були покриті шкурами тварин або березовою корою. Бивні та плоскі кістки були розміщені на даху, щоб додати ваги та захистити від сильного вітру. Кожне укриття, ймовірно, вміщувало від п'яти до семи осіб і слугувало місцем для виконання повсякденних завдань, таких як виготовлення інструментів, обробка шкір тварин та приготування їжі.

Важливо

У Івано-Франківську знайшли древні підземелля: вхід ховався у центрі міста (фото)

Дослідження дає уявлення про те, як ранні спільноти пристосовувалися до суворих кліматичних умов, використовуючи доступні матеріали. Розуміння того, як люди виживали у часи льодовикового періоду, допомагає пояснити закономірності стійкості та адаптації людини.

Раніше Фокус писав про наскельні малюнки, знайдені у Норвегії. Вчені датують їх періодом між 3000 і 7000 років тому.

Також ми розповідали про нове відкриття у Туреччині. Археологи виявили сходи до старовинної бібліотеки, які мали прихований сенс.