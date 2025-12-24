Пережили не одну зиму: предки украинцев строили жилища из костей мамонтов 18 000 лет назад (фото)

Около 18 000 лет назад люди, жившие на территории современной Украины, приспособились к экстремальным условиям ледникового периода, построив укрытия из костей мамонтов. Доказательства свидетельствуют, что эти сооружения помогли небольшим группам людей выжить в условиях сильного холода во время одного из самых суровых климатических периодов в истории человечества.

Археологи, изучавшие остатки вблизи села Межирич в Черкасской области, исследовали расположение костей, впервые обнаруженных во время раскопок в 1966-1974 годах. Расположение черепов, бивней и длинных костей мамонтов свидетельствовало о том, что их использовали для строительства жилья во время ледникового периода, пишет Live Science.

Хотя предыдущие исследования датировали это место примерно периодом 19 000-12 000 лет назад, новое исследование имело целью сузить этот временной промежуток. Для этого исследователи проанализировали останки мелких животных, найденные вблизи костей мамонтов. В исследовании сообщается, что самое большое жилище датируется 18 323-17 839 годами назад, вскоре после последнего ледникового максимума.

Дальнейшее исследование показало, что укрытия были тщательно построены, а не возведены наугад. По словам соавтора исследования Павла Шидловского из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, черепа мамонтов и большие длинные кости были вертикально вставлены в землю, чтобы образовать прочную основу.

Черепа мамонтов и большие длинные кости были вертикально вставлены в землю, чтобы образовать прочную основу Фото: Павел Шидловский

Деревянная рама, вероятно, поддерживала части конструкции, которые, возможно, были покрыты шкурами животных или березовой корой. Бивни и плоские кости были размещены на крыше, чтобы добавить веса и защитить от сильного ветра. Каждое укрытие, вероятно, вмещало от пяти до семи человек и служило местом для выполнения повседневных задач, таких как изготовление инструментов, обработка шкур животных и приготовление пищи.

Важно

Исследование дает представление о том, как ранние сообщества приспосабливались к суровым климатическим условиям, используя доступные материалы. Понимание того, как люди выживали во времена ледникового периода, помогает объяснить закономерности устойчивости и адаптации человека.

