Забуті знання античності: етруски випередили свій час у медицині (фото)

Недавні розкопки в святилищі Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деї-Баньї, Італія, змінили погляд дослідників на взаємозв'язок між лікувальними практиками, релігійними ритуалами та науковими знаннями. Це місце, яке здавна було відоме своїми термальними джерелами, поєднувало священну діяльність з організованою медичною практикою в давнину.

Результати, представлені в грудні, підтвердили, що святилище було активним до кінця V століття до н. е. Команди археологів виявили ранні ритуальні матеріали, включаючи фрагмент бронзового канделябра, пов'язаного з культовими практиками еліти, пише Arkeonews.

Ці знахідки свідчать про те, що в той час поблизу термального джерела вже існував монументальний сакральний комплекс. Особливу увагу привернули обсяг і точність анатомічних вотивних дарів, виявлених впродожв сезону розкопок, оскільки вони вказують на систематичні медичні знання, а не лише на символічне зцілення.

Археологи також з'ясували, що святилище було офіційно закрито наприкінці V століття н. е. після імперської заборони язичницького культу Фото: Municipality of San Casciano dei Bagni

Археологічні дані показали, що бронза залишалася центральним елементом ритуальної діяльності на цьому місці від найдавніших часів до пізньої античності. Археологи також з'ясували, що святилище було офіційно закрито наприкінці V століття н. е. після імперської заборони язичницького культу.

Вівтарі були навмисно демонтовані і перероблені на платформу між двома джерелами, що вказує на свідоме завершення діяльності, а не на раптове покидання місця. Огороджувальна стіна, що датується принаймні III століттям до н. е., підтвердила тривале використання місця для церемоній, а архітектурні елементи були ретельно розібрані в рамках ритуалів закриття.

Реалістичність моделі свідчить про медичні дослідження, засновані на спостереженнях, а не про абстрактну релігійну символіку Фото: Museo Nazionale Etrusco Di Villa Giulia

Найбільш значущі знахідки виявили у фавісі, священному сховищі, яке використовувалося для поховання вотивних дарів, вилучених з обігу. Вчені знайшли теракотові зображення частин тіла, включаючи кінцівки, голови, немовлят і внутрішні органи, а також фрагменти статуй і прикрас даху.

Серед цих предметів була полівісцеральна теракотова модель, що показує людські органи з винятковою анатомічною точністю. У стародавній матеріальній культурі не існує прямого аналога цього предмета. Його реалістичність свідчить про медичні дослідження, засновані на спостереженнях, а не про абстрактну релігійну символіку, що підтверджує думку про те, що в святилищі проводилося структуроване медичне навчання.

Ці відкриття ставлять Сан-Кашано-деї-Баньї в центр давньої медичної практики в Етрурії. Святилище функціонувало як лікувальний заклад, де медичні знання вироблялися, викладалися і виражалися через ритуали. Поточні розкопки та майбутні дослідницькі проєкти, заплановані для цього місця, продовжать уточнювати розуміння того, як медицина, релігія та суспільне життя перетиналися там впродовж століть.

