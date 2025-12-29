Что знали китайцы об одном из Семи чудес света: ученые нашли письменные свидетельства

Контакты между средиземноморским миром и Китаем оставались крайне ограниченными в античность и средневековье, однако письменные источники свидетельствуют, что знания все же передавались на большие расстояния. Ученые обнаружили описания Александрии в китайском тексте XIII века.

Это описание было написано Чжао Рукуо, китайским чиновником, связанным с императорским родом династии Сун. Между 1224 и 1225 годами он составил "Чжу Фань Чжи", что часто переводится как "Записки об иностранцах", — текст, который обобщал информацию о землях далеко за пределами Китая, пишет Greekreporter.

Хотя Чжао никогда не покидал южный Китай, его роль как надзирателя за морской торговлей позволяла ему общаться с купцами, просматривать карты и изучать иностранные товары, поступавшие через порт Цюаньчжоу. Используя эти источники, он записал подробную информацию о почти шестидесяти иностранных регионах, в частности город, который он назвал "Эгентуо", что является кантонской версией арабского названия Александрии.

Чжао Рукуо уделил особое внимание Александрийскому маяку, описав его как огромную башню, стоящую у моря. Он написал, что "У них есть легенда о том, что в древности необыкновенный человек по имени Кугени построил большую башню у моря".

Имя Кугени, вероятно, ссылается на Александра Македонского и является кантонской транслитерацией Зу-ль-Карнайна, оегендарской исламской фигуры, которую связывают с Александром.

Чжао также значительно преувеличил размеры башни, утверждая, что ее высота достигала более 600 метров и что она могла приютить все население города во время осады. Археологические и исторические данные свидетельствуют, что высота маяка составляла от 103 до 117 метров.

Несмотря на это, Александрийский маяк был одним из семи чудес древнего мира, построенный из белых каменных блоков и способный проецировать свет на расстояние до 47 километров. Чжао также отметил, что на вершине маяка было большое зеркало, которое, по его мнению, могло заранее обнаруживать приближение вражеских флотов.

Это описание иллюстрирует, как информация распространялась по Евразии задолго до появления современных средств коммуникации. Даже с преувеличенными деталями описание Чжао Рукуо отражает истинное представление о средиземноморских памятниках в Китае эпохи Сун.

Его работа показывает, как торговые сети, устные отчеты и письменные источники позволяли отдаленным обществам формировать представление друг о друге, предоставляя ценную информацию о средневековом глобальном обмене знаниями.

