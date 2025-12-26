Ведро с Буддой в захоронении викингов: каким образом этот артефакт туда попал (фото)

Тысячелетнее деревянное ведро, найденное в корабельном захоронении в Норвегии, привлекло к себе внимание благодаря необычному дизайну и исключительному состоянию сохранности. Погребенное на протяжении веков ведро сохранилось с минимальными повреждениями, что делает его одним из самых целостных деревянных артефактов, найденных в захоронении викингов.

Ведро нашли в корабельном захоронении Осеберг, когда археологи проводили раскопки на этом месте в 1904 году. Изготовленное из дерева тиса и укрепленное бронзовыми креплениями, оно выделялось среди разбитых остатков корабля и других погребальных вещей, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Небольшая бронзовая фигурка, прикрепленная к ободку, изображает сидящего мужчину со скрещенными ногами, что побудило первых исследователей прозвать этот предмет "ведром с Буддой".

Археолог Ханне Ловисе Ааннестад из Музея культурной истории в Осло объяснила, что хотя фигурка и напоминает буддийские образы, она не имеет никакой связи с Азией. Зато стилистические детали и методы обработки металла связывают фигурку с кельтскими монастырскими мастерскими в Ирландии или на Британских островах.

Відео дня

Около 953 года грабители могил проникли в курган, перевернули мебель, разбросали кости и вынесли ценные предметы Фото: Museum of Cultural History / University of Oslo

Исследования показывают, что ведро уже было старым, когда его положили в могилу, и, вероятно, датируется VIII веком, по крайней мере на сто лет раньше самого захоронения. Предметы такого типа обычно изготавливали в раннесредневековых монастырях, где ремесленники использовали символические фигуры и геометрические орнаменты.

Наличие такого предмета в Норвегии указывает на длительные контакты между общинами викингов и кельтским миром через торговлю, обмен подарками и конфликты. В отличие от многих импортируемых предметов, которые разбирали на металл и использовали повторно, это ведро было перевезено целым, что указывает на то, что оно имело особое значение для своих владельцев.

Одним из самых необычных аспектов ведра является то, что оно было пустым, когда его обнаружили Фото: Aksel Kjær Vidnes

Сидящая фигура остается предметом дискуссий среди ученых. Некоторые связывают ее с описаниями римских авторов кельтских ритуальных образов, на которых были изображены мужские фигуры со скрещенными ногами.

Хотя на момент изготовления ведра такие ритуалы уже не практиковались, визуальная традиция, кажется, сохранилась в декоративном искусстве. Подобные фигуры, найденные в других местах Скандинавии, включая западную Норвегию, подтверждают мысль, что эти символы распространились благодаря контактам на большие расстояния.

Одним из самых необычных аспектов ведра является то, что оно было пустым, когда его обнаружили. Другие сосуды в могиле Осеберг содержали жертвы, предназначенные для загробной жизни. Древесина тиса, хотя и является чрезвычайно прочной, но также токсичной, особенно при использовании для хранения жидкостей.

Подобные фигуры, найденные в других местах Скандинавии, включая западную Норвегию, подтверждают мысль, что эти символы распространились на большие расстояния. Фото: Kirsten Helgeland, University of Oslo/Adnan Icagic

Исследователи считают, что это делало ведро непригодным для практического использования и подкрепляет аргумент, что оно служило для церемониальных или символических целей.

Само место захоронения претерпело значительные разрушения через столетие после того, как было запечатано. Около 953 года грабители могил проникли в курган, перевернули мебель, разбросали кости и вынесли ценные предметы. Из-за этих повреждений невозможно узнать, содержало ли ведро когда-то жертвы или ритуальные предметы, которые позже были похищены.

Важно

Артефакт времен Грюнвальдской битвы обнаружили в Польше: таких находок единицы

Сегодня этот предмет выбран центральным экспонатом нового Музея эпохи викингов в Норвегии, открытие которого запланировано на 2026 год. Кураторы считают его мощным примером культурного контакта в эпоху викингов.

Ранее Фокус писал о старинном лабиринте, который обнаружили в Индии. Этот памятник является самым большим среди круглых лабиринтов, которые находили в стране.

Также мы рассказывали о древнем артефакте, обнаруженном на юге Казахстана. Находка стала доказательством того, что огузские тюрки использовали письменность гораздо раньше, чем считали ученые.