Нестандартна книга на стіні: учений розгадав справжнє призначення гобелена з Байо (фото)
Нове дослідження вказує на те, що знаменитий гобелен з Байо, на якому зображені події битви при Гастінгсі в 1066 році, колись міг бути виставлений в трапезній абатства Святого Августина в Кентербері.
Гобелен має довжину близько 68 метрів і важила приблизно 350 кілограмів, що робить його одним з найдетальніших візуальних свідчень нормандського завоювання Англії. Як зазначають вчені, артефакт демонструє норманську версію подій, пише IFLScience.
Історія, зображена на гобелені з Байо, починається у 1064 році та показує короля Англії Едуарда Сповідника, який відправив Гарольда Ґодвінсона до Нормандії, щоб запропонувати Вільгельму престол.
Інші історичні джерела цього підтверджують, проте таким чином гобелен легітимізує претензії Вільгельма. Після смерті Едварда Ґарольд став королем, що спонукало Вільгельма перетнути Ла-Манш і перемогти його в Гастінгсі.
Загалом гобелен з Байо зображає 58 сцен, 626 персонажів, 202 коней, реальних та вигаданих тварин і навіть посилання на байки Езопа, проте багато деталей викликали питання щодо того, де й навіщо його створили.
Професор Бенджамін Пол з Брістольського університету вважає, що гобелен, ймовірно, створили в абатстві Святого Августина в 1080-х роках для демонстрації під час трапез, де ченці могли стежити за розповіддю.
"Правда в тому, що ми просто не знаємо, де був висів гобелен з Байо – або чи був він взагалі десь висів — до 1476 року", — пояснює Пол. Вчений дійшов до цієї ідеї під час семінару зі студентами, коли заохочував студентів придумати альтернативні варіанти походження гобелена.
"Чим більше ми говорили про це, тим більше я розмірковував, чи може трапезна допомогти пояснити деякі очевидні та загадкові суперечності, виявлені в наявних дослідженнях: наприклад, чи був гобелен з Байо призначений для релігійної чи світської аудиторії? Чи мала ця аудиторія бути грамотною, щоб повноцінно взаємодіяти з артефактом та його наративом? Чи розповідає він англійську, чи нормандську історію, чи обидві/жодну з них?" — додав Пол.Важливо
Учений вважає, що багато з цих конфліктів можна вирішити, якщо вважати що гобелен прикрашав трапезну. Це пояснює, чому релігійні та світські елементи з'являлися поруч і чому образи спиралися на спільні знання, а не на формальну грамотність.
