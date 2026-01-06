Нестандартна книга на стіні: учений розгадав справжнє призначення гобелена з Байо (фото)

Нове дослідження вказує на те, що знаменитий гобелен з Байо, на якому зображені події битви при Гастінгсі в 1066 році, колись міг бути виставлений в трапезній абатства Святого Августина в Кентербері.

Гобелен має довжину близько 68 метрів і важила приблизно 350 кілограмів, що робить його одним з найдетальніших візуальних свідчень нормандського завоювання Англії. Як зазначають вчені, артефакт демонструє норманську версію подій, пише IFLScience.

Історія, зображена на гобелені з Байо, починається у 1064 році та показує короля Англії Едуарда Сповідника, який відправив Гарольда Ґодвінсона до Нормандії, щоб запропонувати Вільгельму престол.

Загалом гобелен з Байо зображає 58 сцен, 626 персонажів, 202 коней Фото: Вікіпедія

Інші історичні джерела цього підтверджують, проте таким чином гобелен легітимізує претензії Вільгельма. Після смерті Едварда Ґарольд став королем, що спонукало Вільгельма перетнути Ла-Манш і перемогти його в Гастінгсі.

Загалом гобелен з Байо зображає 58 сцен, 626 персонажів, 202 коней, реальних та вигаданих тварин і навіть посилання на байки Езопа, проте багато деталей викликали питання щодо того, де й навіщо його створили.

Професор Бенджамін Пол з Брістольського університету вважає, що гобелен, ймовірно, створили в абатстві Святого Августина в 1080-х роках для демонстрації під час трапез, де ченці могли стежити за розповіддю.

"Правда в тому, що ми просто не знаємо, де був висів гобелен з Байо – або чи був він взагалі десь висів — до 1476 року", — пояснює Пол. Вчений дійшов до цієї ідеї під час семінару зі студентами, коли заохочував студентів придумати альтернативні варіанти походження гобелена.

"Чим більше ми говорили про це, тим більше я розмірковував, чи може трапезна допомогти пояснити деякі очевидні та загадкові суперечності, виявлені в наявних дослідженнях: наприклад, чи був гобелен з Байо призначений для релігійної чи світської аудиторії? Чи мала ця аудиторія бути грамотною, щоб повноцінно взаємодіяти з артефактом та його наративом? Чи розповідає він англійську, чи нормандську історію, чи обидві/жодну з них?" — додав Пол.

Важливо

Учений вважає, що багато з цих конфліктів можна вирішити, якщо вважати що гобелен прикрашав трапезну. Це пояснює, чому релігійні та світські елементи з'являлися поруч і чому образи спиралися на спільні знання, а не на формальну грамотність.

