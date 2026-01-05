Ми стали ближчі до розгадки Рукопису Войнича: що змінив новий шифр (фото)

Нещодавно запропонований шифр показав, як за допомогою простих інструментів можна створити систему письма, що може розкрити таємниці Рукопису Войнича.

Дослідження провів науковий журналіст Майкл Грешко. Він вивчив, чи може практичний метод кодування пояснити структуру тексту. Поєднуючи випадкові методи зі структурованими правилами, цей підхід дозволив створити текст, який виглядає так само, як таємничі символи рукопису, пише Live Science.

Журналіст створив шифр Найббе, названий на честь італійської карткової гри XIV століття. Хоча він не переклав сам рукопис, він показав, як можна створити подібні візерунки символів.

Грешко зазначив, що рукопис був "таємничим середньовічним артефактом", який надихнув його випробувати історично реалістичний підхід.

Фото: Wikicommons

Метод полягав у використанні кубиків і гральних карт для розбиття латинських або італійських слів на менші літерні одиниці, а потім перетворення їх на незнайомі символи.

Кидок кубика визначав, як групувалися літери, а роздача карт вибирала одну з декількох таблиць кодування. Ці таблиці були скориговані таким чином, щоб частота отриманих символів відповідала статистичним візерункам, які спостерігалися в рукописі.

Рукопис, датований XV століттям, містить близько 38 000 слів, написаних невідомим шрифтом Фото: Wikicommons

Рукопис, датований XV століттям, містить близько 38 000 слів, написаних невідомим шрифтом, а також ілюстрації рослин, астрології, алхімії та незвичайні сцени з жінками, що купаються.

Тривала дискусія точилася навколо того, чи представляє текст реальну мову, чи це безглузді символи, створені як містифікація.

Ці висновки показали, що ручна система, яка використовувала інструменти, доступні в середньовічній Європі, могла створити текст з багатьма відомими особливостями рукопису.

Хоча Грешко наголошує, що шифр не є прямим рішенням, він допоміг пояснити, як таке письмо могло бути побудовано.

