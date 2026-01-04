Алхімік та лицар: які таємниці приховує історія Ісаака Ньютона (фото)

Ісаак Ньютон був англійським математиком, фізиком і природознавцем, який відіграв центральну роль у науковій революції XVII століття. Саме він сформулював закони руху і всесвітнього тяжіння та написав "Математичні принципи природознавства", одну з найвпливовіших наукових праць в історії. Фокус зібрав 11 цікавих фактів про науковця, що відкрив закон всесвітнього тяжіння.

На життя Ньютона вплинули як особисті труднощі, так й історичні події. Вирісши в сільській Англії в складних сімейних умовах, він звик до ізоляції та секретності, що згодом визначило його професійне життя, пише History.com.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Складне дитинство

Ісаак Ньютон народився передчасно в Різдво 1642 року в маєтку Вулсторп поблизу Грантема, Англія, через кілька місяців після смерті свого батька, неписьменного фермера. Коли Ньютону було три роки, його мати вийшла заміж за священика Барнабаса Сміта, який не хотів мати пасинка.

Відео дня

Вулсторп-Мейнор: будинок, де народився Ньютон Фото: Вікіпедія

Мати переїхала в інше село, залишивши Ньютона з бабусею і дідусем. Ймовірно, ця подія вплинула на нього, сформувавши його недовірливий характер. У підлітковому віці Ньютон навіть склав особистий список своїх гріхів, у тому числі рядок: "Погрожував батькові та матері Смітам спалити їх і будинок над ними".

Невиправдані очікування матері

У віці 12 років Ісаак Ньютон відвідував школу в Грантемі й жив у місцевого аптекаря, оскільки відстань від маєтку Вулсторп була занадто великою, щоб щодня ходити пішки. Спочатку він погано вчився, але після конфлікту з іншим учнем почав старанно займатися і зрештою став одним з найкращих учнів.

У віці 15-16 років його мати, яка знову овдовіла, наказала йому покинути школу і зайнятися сімейною фермою. Ньютон не виявляв особливих здібностей чи інтересу до сільського господарства, і ця спроба виявилася невдалою.

Пізніше колишній директор школи переконав його матір дозволити йому повернутися до навчання. Після закінчення навчання в Грантемі Ньютон вступив до Трініті-коледжу Кембриджського університету в 1661 році, назавжди залишивши сільськогосподарську роботу.

Життя без романтики

На відміну від багатьох своїх сучасників, Ньютон ніколи не одружувався і не мав відомих романтичних стосунків. Історики не знайшли жодних доказів того, що він залицявся до жінок, мав коханок або висловлював романтичні почуття у своїх листах чи творах. Навіть серед друзів і колег немає жодних згадок про будь-які особисті стосунки романтичного характеру.

Натомість Ньютон присвятив своє життя інтелектуальним пошукам і релігійним дослідженням. Єдиним задокументованим фактом є те, що він ставив науку і дослідження вище особистих стосунків, що робило його надзвичайно самотнім навіть для XVII століття.

Боротьба за психічне здоров'я

На початку 1690-х років Ісаак Ньютон пережив психологічну кризу. Листи цього періоду свідчать про сильний емоційний стрес, параною, безсоння і раптові зміни особистості. В один момент він навіть звинуватив друга в змові проти нього.

На початку 1690-х років Ісаак Ньютон пережив психологічну кризу Фото: Вікіпедія

Історики вважають, що до цього епізоду призвели кілька факторів: хронічна перевтома, ізоляція, стрес від академічних суперечок і, можливо, вплив токсичних речовин під час алхімічних експериментів.

Хоча точна медична природа його зриву невідома, очевидно, що Ньютон повністю одужав за кілька років і продовжив обіймати важливі посади, зокрема, майстра Королівського монетного двору та президента Королівського товариства.

Чума, яблуко та гравітація

У 1665 році спалах бубонної чуми змусив Кембриджський університет закритися. Ньютон повернувся до маєтку Вулсторп, де продовжив самостійне навчання. Саме у цей період вчений спостерігав, як яблуко впало з дерева в саду, про що пізніше розповів Вільяму Стуклі.

Це спостереження сприяло роздумам Ньютона про гравітацію, що зрештою привело до відкриття закону всесвітнього тяжіння. Стуклі записав цю історію в "Мемуарах про життя сера Ісаака Ньютона", опублікованих у 1752 році.

Яблуня, пов'язана з цією історією, досі росте в Вулсторпі. У 2010 році частина дерева була доставлена на орбіту на борту космічного човна "Атлантіс" в рамках ювілейного заходу Королівського товариства.

Лекції Ньютона викликали мало інтересу

У 1669 році, у віці 26 років, Ісаак Ньютон став професором математики в Кембриджі. Хоча ця посада була престижною, він виявляв обмежений інтерес до викладання. Його лекції відвідували небагато студентів, а іноді вони взагалі не з'являлися.

Власний і власноручно почерканий примірник "Principia" Фото: Вікіпедія

Ньютон зосередив свою увагу на дослідженнях, а не на викладанні. Він пробув у Кембриджі майже три десятиліття, використовуючи університет в першу чергу як базу для власних досліджень, а не як навчальний заклад.

Боротьба з фальшивомонетниками

У 1696 році Ньютона призначили керівником Королівського монетного двору і він переїхав до Лондона. Три роки по тому він став майстром монетного двору, і цю посаду обіймав до своєї смерті в 1727 році.

У цей період Англія замінила старі та ненадійні монети новою валютою. Ньютон серйозно ставився до своїх обов'язків і особисто розслідував випадки підробки грошей. Він допитував підозрюваних, збирав докази і порушував кримінальні справи. Кілька осіб, яких він викрив, були страчені за підробку.

Алхімія та релігія

Окрім наукової роботи, Ньютон приділяв значну увагу алхімії. Він вірив, що вона може розкрити приховану структуру матерії і, можливо, дозволити перетворити прості метали на золото.

Вчений записував багато експериментів у зашифрованих нотатках, щоб зберегти їх у таємниці. Ньютон також ретельно вивчав біблійні тексти, намагаючись виявити приховані закономірності та послання про Всесвіт. Ці заняття залишалися в основному невідомими за його життя через його схильність до таємниць.

Формальна роль у парламенті

Ньютон був членом парламенту, представляючи Кембриджський університет з 1689 по 1690 рік, а потім знову з 1701 по 1702 рік. Під час його першого терміну парламент ухвалив Білль про права, що обмежував владу монархії.

Під час першого терміну Ісаака Ньютона парламент ухвалив Білль про права, що обмежував владу монархії Фото: Вікіпедія

Проте участь самого Ньютона була обмеженою. За повідомленнями, він виступив лише один раз, попросивши закрити вікно, оскільки в кімнаті було холодно. Попри це, час, проведений у Лондоні, дозволив йому познайомитися з такими впливовими особистостями, як король Вільгельм III і філософ Джон Локк.

Ворожість до конкурентів

Ньютон дуже захищав свою роботу і часто вороже ставився до конкурентів. Найвідоміша його суперечка була з німецьким математиком Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем щодо винаходу диференціального числення.

Ісаак Ньютон розробив свій метод у 1660-х роках, але не опублікував його. Лейбніц пізніше опублікував свою версію, що призвело до звинувачень у плагіаті з обох сторін. У 1712 році Королівське товариство опублікувало звіт, в якому визнало заслуги Ньютона, хоча сам Ньютон допомагав його писати, будучи президентом товариства. Сьогодні загальноприйнятою є система, розроблена Лейбніцем.

Лицарське звання Ньютона

У 1705 році Ньютон був посвячений у лицарі королевою Анною. На той час він накопичив багатство завдяки спадщині та публікаціям. Його основні праці включали "Математичні принципи натуральної філософії" (1687) та "Оптика" (1704). Ньютон помер у 1727 році у віці 84 років і був похований у Вестмінстерському абатстві, серед монархів та інших видатних постатей британської історії.

Важливо

Ще давні греки знали про ШІ: чому віра в нього випереджає докази (фото)

Ці маловідомі факти розкривають людську сторону Ісаака Ньютона. Він був не тільки блискучим математиком і фізиком, але й людиною, яка боролася з самотністю, суворою самодисципліною та психічним напруженням. Його життя нагадує нам, що геніальність часто має свою ціну.

Раніше Фокус писав, які астрономічні події можна побачити у 2026 році.

А також ми розповідали, що знали китайці про одне з Семи чудес світу.