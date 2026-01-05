Мы стали ближе к разгадке Рукописи Войнича: что изменил новый шифр (фото)

Недавно предложенный шифр показал, как с помощью простых инструментов можно создать систему письма, которая может раскрыть тайны Рукописи Войнича.

Исследование провел научный журналист Майкл Грешко. Он изучил, может ли практический метод кодирования объяснить структуру текста. Сочетая случайные методы со структурированными правилами, этот подход позволил создать текст, который выглядит так же, как таинственные символы рукописи, пишет Live Science.

Журналист создал шифр Найббе, названный в честь итальянской карточной игры XIV века. Хотя он не перевел саму рукопись, он показал, как можно создать подобные узоры символов.

Грешко отметил, что рукопись была "таинственным средневековым артефактом", который вдохновил его испытать исторически реалистичный подход.

Фото: Wikicommons

Метод заключался в использовании кубиков и игральных карт для разбиения латинских или итальянских слов на меньшие буквенные единицы, а затем превращения их в незнакомые символы.

Бросок кубика определял, как группировались буквы, а раздача карт выбирала одну из нескольких таблиц кодировки. Эти таблицы были скорректированы таким образом, чтобы частота полученных символов соответствовала статистическим узорам, которые наблюдались в рукописи.

Рукопись, датированная XV веком, содержит около 38 000 слов, написанных неизвестным шрифтом Фото: Wikicommons

Рукопись, датированная XV веком, содержит около 38 000 слов, написанных неизвестным шрифтом, а также иллюстрации растений, астрологии, алхимии и необычные сцены с купающимися женщинами.

Длительная дискуссия велась вокруг того, представляет ли текст реальный язык или это бессмысленные символы, созданные как мистификация.

Эти выводы показали, что ручная система, которая использовала инструменты, доступные в средневековой Европе, могла создать текст со многими известными особенностями рукописи.

Хотя Грешко отмечает, что шифр не является прямым решением, он помог объяснить, как такое письмо могло быть построено.

