Вселенська несправедливість: чому хропіння не будить тих, хто хропе

Хропіння вже давно викликає просте, але дратівливе питання у всіх, хто ділить ліжко з хропучою людиною: чому шум не будить людину, яка його видає? Медичні дослідження, проведені впродовж багатьох років, показали, що відповідь полягає в поєднанні коротких пробуджень, фільтрації мозку та реакції організму на звичні звуки під час сну.

Клінічні спостереження показали, що деякі люди іноді прокидаються під час хропіння, а інші залишаються в стані сну, пише IFLScience.

Маніш Шах, лікар загальної практики та стоматолог у Сіднейському центрі TMJ та терапії сну, написав, що "деякі хропуни прокидаються від своїх гучних звуків хропіння, а інші — ні", додавши, що коли пробудження відбувалося, воно зазвичай тривало лише кілька секунд.

Дослідження 2022 року показало, що хропуни усвідомлювали чотири-п'ять пробуджень за ніч, хоча, ймовірно, багато інших порушень залишалися непоміченими. У людей із синдромом апное сну, який часто супроводжується сильним хропінням, пробудження можуть відбуватися десятки або навіть сотні разів за одну ніч.

Інші дослідження підтвердили ці висновки. Дослідження послідовно показували, що хропуни зазнавали більше порушень сну, ніж люди, які не хропуть. Дослідження 2013 року виявило, що люди, які хропуть, рідше прокидаються на короткий час, що називається мікропробудженням, коли сплять з берушами.

Шах зазначив, що ці переривання часто не призводять до повного пробудження, пояснивши, що "Багато з них навіть не пам’ятають, як прокинулися. Вони все ще перебувають у стані сну, коли трапляється порушення сну, і не пам’ятають про нього вранці".

Іншим ключовим фактором було те, як мозок обробляє звуки під час сну. Під час сну мозок продовжує отримувати звукові сигнали, але таламус діє як фільтр, блокуючи звуки, які вважаються неважливими.

Цей механізм пояснює, чому люди можуть спати під шум транспорту або побутові звуки, але миттєво прокидаються від пожежної сигналізації або коли хтось кличе їх на ім'я. Оскільки хропіння виробляється сплячим і відбувається регулярно, мозок вчиться його ігнорувати.

Шах пояснив, що нервова система звикає до звуку, дозволяючи продовжувати сон навіть при гучному хропінні. Однак постійне хропіння не слід ігнорувати. У 2024 році Вірджинія Скіба, доктор медицини, невролог і лікар-сомнолог з Медичного центру Генрі Форда в Мічигані, виявила, що сон на боці або в піднятому положенні може зменшити хропіння, тоді як сон на спині часто погіршує його через силу тяжіння.

Коли хропіння пов'язане з апное сну, неліковані випадки збільшуються ризик розвитку гіпертонії, серцевих захворювань, інсульту та хронічної втоми.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.