Потужний захист від "лихого ока": у Туреччині знайшли таємний символ царя Соломона (фото)

У Смірні, історичному центрі Ізміра, археологи виявили кімнату з мозаїчною підлогою часів пізньої античності. Мозаїку знайшли під час розкопок у районі відомому довгою і безперервною історією.

Мозаїка розміром приблизно три на чотири метри складається з переплетених геометричних панелей і рослинних орнаментів. У центрі лежить мотив "вузол Соломона", який вважався захисним символом від пристріту, пише Arkeonews.

Директор розкопок, професор Акін Ерсой з університету Ізмір Катіп Челебі, заявив, що це перша мозаїчна підлога, виявлена на цьому місці за майже сімдесят років, що свідчить про її наукову цінність і рідкісність.

Мозаїка розміром приблизно три на чотири метри складається з переплетених геометричних панелей і рослинних орнаментів Фото: AA

Смірна була одним з провідних портових міст східного Середземномор'я, яке процвітало від елліністичного до візантійського періодів.

Агора Смірни, де проводилися розкопки, виконувала функцію політичного, комерційного та адміністративного центру міста. Археологічні шари свідчать, що цей район був заселений в період між IV і VI століттями н. е.

Хоча вчені ще не встановили функцію будівлі, проте мозаїка дає важливі підказки щодо цього місця. Вузол Соломона, який складається з двох переплетених замкнутих петель, зустрічається в римських віллах, ранніх християнських церквах, синагогах, а пізніше — у візантійському та ісламському мистецтві.

У пізній античності такі мотиви зазвичай розумілися як захисні знаки. Професор Ерсой пояснив, що ці символи, як вважалося, захищали будівлі та їх мешканців від заздрості, нещастя та "лихого ока", навіть якщо їх первісна функція полягала в декоративному оздобленні.

Вчений зазначає, що ці символи "сприймалися як захисні знаки, призначені для захисту або самої будівлі, або людей, які нею користувалися".

Існують також докази того, що приміщення було повторно використано в XIX столітті, коли пізніше стіни були побудовані безпосередньо над стародавньою підлогою.

Це повторне використання відображає давню традицію Ізміра зберігати та адаптувати старі споруди.

Знахідка ілюструє, як віра, архітектура та міська спадкоємність залишалися тісно пов'язаними в Смирні понад п'ятнадцять століть.

