Мощная защита от "дурного глаза": в Турции нашли тайный символ царя Соломона (фото)

В Смирне, историческом центре Измира, археологи обнаружили комнату с мозаичным полом времен поздней античности. Мозаику нашли во время раскопок в районе известном долгой и непрерывной историей.

Мозаика размером примерно три на четыре метра состоит из переплетенных геометрических панелей и растительных орнаментов. В центре лежит мотив "узел Соломона", который считался защитным символом от сглаза, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Директор раскопок, профессор Акин Эрсой из университета Измир Катип Челеби, заявил, что это первый мозаичный пол, обнаруженный на этом месте за почти семьдесят лет, что свидетельствует о его научной ценности и редкости.

Мозаика размером примерно три на четыре метра состоит из переплетенных геометрических панелей и растительных орнаментов Фото: АА

Смирна была одним из ведущих портовых городов восточного Средиземноморья, который процветал от эллинистического до византийского периодов.

Відео дня

Агора Смирны, где проводились раскопки, выполняла функцию политического, коммерческого и административного центра города. Археологические слои свидетельствуют, что этот район был заселен в период между IV и VI веками н. э.

Хотя ученые еще не установили функцию здания, однако мозаика дает важные подсказки относительно этого места. Узел Соломона, который состоит из двух переплетенных замкнутых петель, встречается в римских виллах, ранних христианских церквях, синагогах, а позже — в византийском и исламском искусстве.

В поздней античности такие мотивы обычно понимались как защитные знаки. Профессор Эрсой объяснил, что эти символы, как считалось, защищали здания и их жителей от зависти, несчастья и "дурного глаза", даже если их первоначальная функция заключалась в декоративной отделке.

Ученый отмечает, что эти символы "воспринимались как защитные знаки, предназначенные для защиты или самого здания, или людей, которые им пользовались".

Существуют также доказательства того, что помещение было повторно использовано в XIX веке, когда позже стены были построены непосредственно над древним полом.

Это повторное использование отражает давнюю традицию Измира сохранять и адаптировать старые сооружения.

Важно

Достижения Галилея: как изобретения XVII века до сих пор меняют нашу жизнь (фото)

Находка иллюстрирует, как вера, архитектура и городская преемственность оставались тесно связанными в Смирне более пятнадцати веков.

Ранее Фокус писал о том, как античные ученые отделяли правду от лжи. Они сталкивались с проблемами, которые остаются актуальными и сегодня.

Также мы рассказывали о самом богатом захоронении времен палеолита, которое удивило ученых. Исследователи обнаружили, что умерший подвергся жестокому нападению дикого зверя.