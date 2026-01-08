Досягли майстерності у полюванні ще 60 000 років тому: древні стріли розкрили секрет

Вчені виявили, що доісторичні мисливці-збирачі в Південній Африці використовували рослинні отрути на стрілах з кам'яними наконечниками близько 60 000 років тому. Це відкриття свідчить про те, що складні методи полювання з'явилися набагато раніше, ніж припускали дослідники.

Дослідники вивчили десять кварцових наконечників стріл, знайдених у шарі осаду, датованому 60 000 років тому, в скельному укритті Умлатузана в Квазулу-Наталі. За допомогою мікромолекулярного аналізу вчені знайшли залишки токсичних речовин, пише IFLScience.

Вчені виявили залишки токсичних алкалоїдів буфандрину та епібуфанізину, які виробляються рослиною Boophone disticha, відомої як гіфбол. Професорка Марліз Ломбард з Університету Йоганнесбурга сказала: "Я була дещо здивована, що ми виявили ту саму отруту гіфболу на п'яти наконечниках стріл".

Гіфбол широко поширений у південній Африці і здавна використовується як джерело отрути для полювання. Вперше рослина була задокументована в 1770-х роках шведським натуралістом Карлом Петером Тунбергом, який спостерігав, як мисливці-збирачі наносили її токсини на стріли.

Вчені також дослідили кілька наконечників стріл, зібраних Тунбергом, та виявили ідентичні алкалоїди, що й на стрілах з Умлатузані. Ломбард зазначила: "Це не означає, що сучасні мисливці з луками в Калахарі застигли в часі. Навпаки, це свідчить про те, що їхні предки вже мали дуже розвинені методи полювання".

До цього дослідження найстаріші підтверджені випадки використання отруєної зброї у регіоні датувалися приблизно 6700 років тому та походили з печери Крюгер, тоді як подібні знахідки з Єгипту мали вік близько 4000 років.

Отруйні стріли не були призначені для миттєвого вбивства. Їхні невеликі кам'яні наконечники були сформовані таким чином, щоб відриватися після удару і залишатися під шкірою, дозволяючи токсину діяти повільно впродовж годин або днів.

Мисливці часто продовжували переслідувати поранених тварин на великі відстані. Професор Свен Ісаксон зі Стокгольмського університету пояснив, що використання отрути, ймовірно, сприяло полюванню, скорочуючи час і енергію, необхідні для відстеження здобичі.

За словами професорки Ломбард, таку стратегію могли використовувати під час полювання на антилоп, зебр чи жирафів. За словами дослідниці, використання токсинів свідчить про те, що древні мисливці не сильно відрізнялися від нас своїми технічними можливостями.

