Рідкісні артефакти із золота та срібла: гробниця часів династії Тан вразила багатством (фото)

На північному заході Китаю археологи розкопали добре збережену гробницю династії Тан, в якій знайшли рідкісні артефакти з золота, срібла, бронзи та кераміки. Гробницю виявили в районі Чан'ань сучасного Сіаня, історичного центру, тісно пов'язаного з торгівлею та адміністрацією.

Це відкриття стало свідченням похоронних звичаїв еліти, високого рівня майстерності та культурних контактів на великі відстані в період, коли імператорський Китай відігравав центральну роль у регіональному обміні, пише Arkeonews.

Місце поховання, позначене як M228, ідентифікували як гробницю Ма Саньян, дружини військового офіцера династії Тан Дон Шуньсяня, яку, згідно з історичними записами, поховали в 698 році н. е.

Археологи з Академії археології Шеньсі виявили 19 похоронних предметів та наборів предметів, серед яких кераміка, залізні інструменти, кам'яні вироби та вишукані золоті та срібні артефакти. Як зазначили вчені, деякі зі знахідок були особистими прикрасами, що відображали соціальний статус і матеріальне багатство в суспільстві династії Тан.

Серед артефактів виділяються срібний глечик та кубок, прикрашені мотивом виноградної лози. Ці візерунки були пов'язані з художніми традиціями західних регіонів уздовж Шовкового шляху.

Серед артефактів виділяються срібний глечик та кубок, прикрашені мотивом виноградної лози Фото: Shaanxi Academy of Archaeology

Ши Шен з Академії археології Шеньсі заявив, що такі предмети слугують фізичним доказом культурної взаємодії та торгівлі у часи династії Тан. Артефакти свідчать про те, що ремісники в центральному Китаї запозичували іноземні декоративні елементи, зберігаючи при цьому місцеві методи виробництва.

Відкриття гробниці додало нових матеріальних доказів до письмових джерел про династію Тан, яка правила Китаєм з 618 по 907 рік. Цей період вважають одним із золотих віків китайської історії, а Чан'ань, сучасний Сіань, був головним політичним і економічним центром, який приваблював купців і дипломатів з усієї Азії.

Артефакти свідчать про те, що ремісники в центральному Китаї запозичували іноземні декоративні елементи, зберігаючи при цьому місцеві методи виробництва Фото: Shaanxi Academy of Archaeology

Династія Тан також відома культурним розквітом, зокрема поезією, живописом та музикою. Також в цю епоху на території Китаю мирно співіснували буддизм, даосизм, конфуціанство, а християнство та зороастризм прийшли через торгові шляхи.

Таке мультикультурне середовище сприяло розвитку ремесел та культури розкоші. В часи династії Тан жінки еліти володіли вишуканими предметами. які демонстрували їх соціальний статус та багатство. Знайдені у гробниці артефакти демонструють цю традицію.

Знахідки з гробниці Ма Саньян допомогли пояснити, як міжнародні контакти впливали на повсякденне життя, похоронні звичаї та матеріальну культуру, даючи чітке уявлення про те, яким був період династії Тан.

