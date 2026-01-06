Археологи виявили ще одне таємниче місто мая: воно простягалося на сотні метрів

Учені досягли значного прогресу у дослідженні Ш'баатуна, маловідомої пам'ятки мая, розташованої в Юкатані.

Недавні роботи показали, що поселення займало більшу площу, ніж передбачали попередні дослідження, і відігравало значну роль у регіональному ландшафті. В останні тижні 2025 року дослідники повернулися для нового польового сезону і задокументували великі залишки по всій території, пише Heritage Daily.

Хуан Гарсія Тарга, співдиректор проєкту Ш'баатун, заявив, що в межах дев'ятикілометрового центру, оточеного стіною, археологи зафіксували близько 60 споруд.

Також археологи дослідили сусідню пам'ятку Кукула, яка може бути частиною цього комплексу з щонайменше 50 додатковими спорудами.

Для дослідження археологи поєднали традиційні археологічні розвідки, детальну топографічну зйомку та фотограмметрію за допомогою дронів.

Результати вказали на безперервне заселення між 700 і 1200 роками н. е., що охоплювало пізній класичний та ранній посткласичний періоди.

Однією з найважливіших знахідок є Структура 13, що виділяється як житловий комплекс розміром 35 метрів з кожної сторони. Ця споруда розташована навколо площі та невеликої піраміди, відомої як Структура 15.

Архітектурний аналіз показав місцеву форму стилю Пуук, що характеризується колонами та склепінчастими приміщеннями, побудованими з характерного "кам'яного мурування".

Стиль Пуук асоціюється з великими центрами мая, такими як Ушмаль і Каба, проте тепер є свідчення того, що Пуук використовували у віддалених регіонах.

Дослідження кераміки під керівництвом Варели Торресілья вказує на зв'язки з Ек' Баламом, поселенням середини докласичного періоду. Ці знахідки покращують розуміння розвитку поселень, регіональних контактів та повсякденного життя в північній частині Юкатану.

