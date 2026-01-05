Один напис змінив історію Китаю: що знайшли археологи на плато Цінхай-Сіцзан (фото)

Стародавній кам'яний напис дав нове уявлення про те, як раннє китайське правління поширилося на високогірні західні регіони. Ця знахідка свідчить про те, що імперська діяльність під час династії Цинь сягала набагато далі на захід, ніж вважали вчені.

Напис, відомий як "Вигравіруваний камінь Гарітан", містить запис про експедицію, організовану імператором Цинь Шихуанді в 210 році до н. е. Згідно з текстом, посланці двору подорожували до гір Куньлунь, виконуючи імператорську місію, пов'язану з пошуком лікарських трав, пише Arkeonews.

Камінь вигравіруваний дрібним шрифтом і розміщений біля північного берега озера Гярінг.

У тексті зазначено, що група дісталася до місця призначення в день дзімао третього місяця тридцять сьомого року правління імператора і що Куньлунь лежав за сто п'ятдесят лі, що дає точну географічну інформацію, безпосередньо пов'язану з адміністрацією Цинь.

Камінь вигравіруваний дрібним шрифтом і розміщений біля північного берега озера Гярінг Фото: National Cultural Heritage Administration

Для дослідження напису вчені використовували фотограмметрію, тривимірне моделювання та мікроскопічне дослідження поверхневого вивітрювання, щоб підтвердити його вік та автентичність.

Сліди від інструментів відповідали відомим технікам різьблення династії Цинь, а мінеральні відкладення всередині символів свідчили про тривале природне оголення.

Оточуючий рельєф вказує на те, що камінь не рухався з античних часів, що підтверджує висновок про те, що він був створений в останні роки існування імперії Цинь.

Згадка про візок, що дістався до цього місця, також вказує на наявність встановлених маршрутів і організованих подорожей по плато в цей період.

Ця знахідка змінює уявлення про західний кордон раннього Китаю. Вона показує, що імперські місії покладалися на співпрацю з місцевими громадами, які були добре знайомі з середовищем плато, і що пересування по регіону відбувалося задовго до того, як пізніше були офіційно зафіксовані торгові шляхи.

Пов'язуючи гори Куньлунь з конкретним місцем поблизу витоку Жовтої річки, напис поєднує вірування, адміністрацію та географію в єдиний історичний запис.

Цей доказ демонструє важливість плато як давньої зони контактів і взаємодії, допомагаючи пояснити, як розширювалися ранні китайські держави.

