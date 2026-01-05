Одна надпись изменила историю Китая: что нашли археологи на плато Цинхай-Сицзан (фото)

Древняя каменная надпись дала новое представление о том, как раннее китайское правление распространилось на высокогорные западные регионы. Эта находка свидетельствует о том, что имперская деятельность во время династии Цинь простиралась гораздо дальше на запад, чем считали ученые.

Надпись, известная как "Выгравированный камень Гаритан", содержит запись об экспедиции, организованной императором Цинь Шихуанди в 210 году до н. э. Согласно тексту, посланцы двора путешествовали к горам Куньлунь, выполняя императорскую миссию, связанную с поиском лекарственных трав, пишет Arkeonews.

Камень выгравирован мелким шрифтом и размещен у северного берега озера Гяринг.

В тексте указано, что группа добралась до места назначения в день дзимао третьего месяца тридцать седьмого года правления императора и что Куньлунь лежал в ста пятидесяти ли, что дает точную географическую информацию, непосредственно связанную с администрацией Цинь.

Камень выгравирован мелким шрифтом и размещен у северного берега озера Гяринг Фото: National Cultural Heritage Administration

Для исследования надписи ученые использовали фотограмметрию, трехмерное моделирование и микроскопическое исследование поверхностного выветривания, чтобы подтвердить ее возраст и аутентичность.

Следы от инструментов соответствовали известным техникам резьбы династии Цинь, а минеральные отложения внутри символов свидетельствовали о длительном естественном обнажении.

Окружающий рельеф указывает на то, что камень не двигался с античных времен, что подтверждает вывод о том, что он был создан в последние годы существования империи Цинь.

Упоминание о тележке, добравшейся до этого места, также указывает на наличие установленных маршрутов и организованных путешествий по плато в этот период.

Эта находка меняет представление о западной границе раннего Китая. Она показывает, что имперские миссии полагались на сотрудничество с местными общинами, которые были хорошо знакомы со средой плато, и что передвижение по региону происходило задолго до того, как позже были официально зафиксированы торговые пути.

Связывая горы Куньлунь с конкретным местом вблизи истока Желтой реки, надпись объединяет верования, администрацию и географию в единую историческую запись.

Это доказательство демонстрирует важность плато как древней зоны контактов и взаимодействия, помогая объяснить, как расширялись ранние китайские государства.

