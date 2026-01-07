Обладунки періоду Кофун здивували вчених: чому ці артефакти особливі (фото)

Японські дослідники повідомили про важливу археологічну переоцінку, пов'язану з елітною військовою культурою періоду Кофун. Позолочені бронзові деталі обладунків V століття, прикрашені ажурним мотивом дракона, визнали винятковим зразком раннього японського металообробного мистецтва.

Хоча фрагменти знайшли кілька десятиліть тому у Такасакі, повторне дослідження показало, що їх художня якість і символізм ставлять їх в ряд найвишуканіших елементів церемоніальних обладунків, відомих з епохи Кофун, пише Arkeonews.

Сім фрагментів, які зберігаються в музеї університету Мейдзі в Токіо, після реконструкції утворили вигнуту пластину довжиною приблизно тридцять п'ять сантиметрів і шириною двадцять два сантиметри, що відповідає захисному коміру з обладунку.

Фрагменти знайшли кілька десятиліть тому у Такасакі Фото: Meiji University Museum

Артефакт зображає дракона з позолоченої бронзи, прикріпленого до залізної основи за допомогою заклепок. Дослідники зазначають, що подібна майстерність простежується у сідельних пристосуваннях з кофуну Конда Маруяма в префектурі Осака. Це може свідчити про те, що обидва артефакти виготовили в одній майстерні середини V століття.

Куратор музею Кейдзо Куцуна пояснив, що у візуальній культурі Східної Азії дракони зазвичай асоціювалися з владою, захистом і легітимністю.

Оскільки вага бронзових пластин зменшувала б мобільність у бою, експерти вважають, що артефакт використовували під час урочистих зібрань, дипломатичних заходів або похоронних обрядів.

Сідло з драконом, що має статус національного скарбу префектури Осака Фото: Konda Hachimangu Shrine

Походження фрагментів простежується до курганів Ватанукі в Такасакі, районі, відомому великими курганами, пов'язаними з регіональними правителями періоду Кофун. Записи свідчать, що фрагменти були викопані до Другої світової війни і зберігалися з етикеткою, що вказувала місце знахідки.

Вчені намагаються встановити, чи походить броня з кургану Фудояма, розміром 94 метри, чи з кургану Івахана Футагояма, який колись досягав 115 метрів у довжину, але зараз втрачений.

Тацуя Хасімото з Університету Кагосіма зазначив, що прикрашені нашийні захисні накладки є надзвичайно рідкісними в Японії. Такехіро Хацумура з Інституту досліджень культурних цінностей Гангодзі виявив тонкі корективи в металі, які свідчать про те, що виріб був виготовлений на замовлення.

Це відкриття є матеріальним доказом існування розвинених майстерень, далекої торгівлі та спільної культури еліти на всьому Японському архіпелазі.

Знахідка демонструє, як влада, майстерність і соціальний статус передавалися через церемоніальні обладунки у ранній Японії.

