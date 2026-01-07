Доспехи периода Кофун удивили ученых: почему эти артефакты особенные (фото)

Японские исследователи сообщили о важной археологической переоценке, связанной с элитной военной культурой периода Кофун. Позолоченные бронзовые детали доспехов V века, украшенные ажурным мотивом дракона, признали исключительным образцом раннего японского металлообрабатывающего искусства.

Хотя фрагменты нашли несколько десятилетий назад в Такасаки, повторное исследование показало, что их художественное качество и символизм ставят их в ряд самых изысканных элементов церемониальных доспехов, известных с эпохи Кофун, пишет Arkeonews.

Семь фрагментов, которые хранятся в музее университета Мэйдзи в Токио, после реконструкции образовали изогнутую пластину длиной примерно тридцать пять сантиметров и шириной двадцать два сантиметра, что соответствует защитному воротнику из доспеха.

Фрагменты нашли несколько десятилетий назад в Такасаки Фото: Meiji University Museum

Артефакт изображает дракона из позолоченной бронзы, прикрепленного к железной основе с помощью заклепок. Исследователи отмечают, что подобное мастерство прослеживается в седельных приспособлениях из кофуна Конда Маруяма в префектуре Осака. Это может свидетельствовать о том, что оба артефакта изготовили в одной мастерской середины V века.

Куратор музея Кейдзо Куцуна объяснил, что в визуальной культуре Восточной Азии драконы обычно ассоциировались с властью, защитой и легитимностью.

Поскольку вес бронзовых пластин уменьшал бы мобильность в бою, эксперты считают, что артефакт использовали во время торжественных собраний, дипломатических мероприятий или похоронных обрядов.

Седло с драконом, имеющее статус национального сокровища префектуры Осака Фото: Konda Hachimangu Shrine

Происхождение фрагментов прослеживается до курганов Ватануки в Такасаки, районе, известном большими курганами, связанными с региональными правителями периода Кофун. Записи свидетельствуют, что фрагменты были выкопаны до Второй мировой войны и хранились с этикеткой, указывающей место находки.

Ученые пытаются установить, происходит ли броня из кургана Фудояма, размером 94 метра, или из кургана Ивахана Футагояма, который когда-то достигал 115 метров в длину, но сейчас утрачен.

Тацуя Хасимото из Университета Кагосима отметил, что украшенные нашейные защитные накладки являются чрезвычайно редкими в Японии. Такехиро Хацумура из Института исследований культурных ценностей Гангодзи обнаружил тонкие коррективы в металле, которые свидетельствуют о том, что изделие было изготовлено на заказ.

Это открытие является материальным доказательством существования развитых мастерских, далекой торговли и общей культуры элиты на всем Японском архипелаге.

Находка демонстрирует, как власть, мастерство и социальный статус передавались через церемониальные доспехи в ранней Японии.

