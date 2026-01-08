Відновив зіккурат міста Кіш: археологи знайшли артефакти часів Навуходоносора II (фото)

Два глиняні циліндри з написами, знайдені в стародавньому місті Кіш в Іраку, стали чітким доказом проведення реставрації зіккурату в неовавилонський період. Ці артефакти є прямим письмовим доказом участі королівської родини в будівництві священних споруд міста.

Написи свідчать, що Навуходоносор II був відповідальний за відновлення зіккурату в Кіші. Раніше проведені розкопки лише вказували на його присутність на цьому місці завдяки цеглинам з відбитками, але перекладений текст підтвердив його роль у відновленні споруди, пише Arkeonews.

На циліндрах було описано погіршений стан пам'ятки та зафіксовано рішення царя про її ремонт і зміцнення як частину його зобов'язань перед богами та містом.

Зіккурат стояв у Телль-Аль-Ухаймір, кургані, що зберігає залишки Кіша, колись важливого політичного та релігійного центру стародавньої Месопотамії. Присвячена богу війни Забабі та богині Іштар, споруда пройшла кілька етапів будівництва впродовж багатьох століть.

Згідно з написом, Навуходоносор II наказав відбудувати ослаблені стіни та зміцнити пошкоджені ділянки Фото: Jawad and Al-Ammari

Археологічні дані свідчать, що ранні версії датуються періодом Хаммурапі, а пізніші правителі проводили додаткові ремонти. До VI століття до н. е. ерозія та дощі пошкодили значну частину глиняної цегли, що спонукало до чергової масштабної реконструкції.

Згідно з написом, Навуходоносор II наказав відбудувати ослаблені стіни та зміцнити пошкоджені ділянки. Він описав поліпшення зовнішнього вигляду, щоб він виглядав яскравим і приємним для богів Забаби та Іштар.

За месопотамськими віруваннями, утримання храмів і зіккуратів було необхідним для збереження божественної прихильності та соціального порядку. Від правителів очікували, що вони будуть дбати про стародавні святилища і продовжувати традиції, встановлені попередніми царями.

Циліндри з Кіша показали, що будівельна діяльність Навуходоносора II поширювалася далеко за межі столиці Фото: Jawad and Al-Ammari

Навуходоносор II, який правив з 604 по 562 рік до н. е., був відомий тим, що перетворив Вавилон завдяки масштабним будівельним програмам. Під час його правління було розширено храми, укріплення та церемоніальні простори по всій імперії. Циліндри з Кіша показали, що його будівельна діяльність поширювалася далеко за межі столиці і включала старі культові центри з довгою релігійною історією.

Зіккурати займали центральне місце в містах Месопотамії. Їхні ступінчасті платформи символізували зв'язок між людським світом і божественною сферою. У той час як храми були місцем проведення ритуалів і зберігання культових статуй, зіккурати служили монументальними фундаментами, що виражали стабільність, порядок і відданість. Відновлення таких споруд мало як релігійне, так і політичне значення.

Два глиняні циліндри відповідали стандартному нововавилонському формату написів на фундаментах. Зазвичай розміщені в стінах або поховані під будівлями, ці тексти фіксували будівельні роботи та зверталися до богів із проханням про захист.

Написи з Кіша закінчувалися молитвою про довге життя, військові успіхи та безпеку правління царя, пов'язуючи сакральну архітектуру з королівською владою.

