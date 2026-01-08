Восстановил зиккурат города Киш: археологи нашли артефакты времен Навуходоносора II (фото)

Два глиняных цилиндра с надписями, найденные в древнем городе Киш в Ираке, стали четким доказательством проведения реставрации зиккурата в неовавилонский период. Эти артефакты являются прямым письменным доказательством участия королевской семьи в строительстве священных сооружений города.

Надписи свидетельствуют, что Навуходоносор II был ответственен за восстановление зиккурата в Кише. Ранее проведенные раскопки лишь указывали на его присутствие на этом месте благодаря кирпичам с отпечатками, но переведенный текст подтвердил его роль в восстановлении сооружения, пишет Arkeonews.

На цилиндрах было описано ухудшенное состояние памятника и зафиксировано решение царя о его ремонте и укреплении как часть его обязательств перед богами и городом.

Зиккурат стоял в Телль-Аль-Ухаймир, кургане, хранящем остатки Киша, некогда важного политического и религиозного центра древней Месопотамии. Посвященное богу войны Забабе и богине Иштар, сооружение прошло несколько этапов строительства на протяжении многих веков.

Согласно надписи, Навуходоносор II приказал отстроить ослабленные стены и укрепить поврежденные участки Фото: Jawad and Al-Ammari

Археологические данные свидетельствуют, что ранние версии датируются периодом Хаммурапи, а более поздние правители проводили дополнительные ремонты. К VI веку до н. э. э. эрозия и дожди повредили значительную часть глиняного кирпича, что побудило к очередной масштабной реконструкции.

Согласно надписи, Навуходоносор II приказал отстроить ослабленные стены и укрепить поврежденные участки. Он описал улучшение внешнего вида, чтобы он выглядел ярким и приятным для богов Забабы и Иштар.

Согласно месопотамским верованиям, содержание храмов и зиккуратов было необходимо для сохранения божественного расположения и социального порядка. От правителей ожидали, что они будут заботиться о древних святилищах и продолжать традиции, установленные предыдущими царями.

Цилиндры из Киша показали, что строительная деятельность Навуходоносора II распространялась далеко за пределы столицы. Фото: Jawad and Al-Ammari

Навуходоносор II, который правил с 604 по 562 год до н.э., был известен тем, что преобразовал Вавилон благодаря масштабным строительным программам. Во время его правления были расширены храмы, укрепления и церемониальные пространства по всей империи. Цилиндры из Киша показали, что его строительная деятельность распространялась далеко за пределы столицы и включала старые культовые центры с долгой религиозной историей.

Зиккураты занимали центральное место в городах Месопотамии. Их ступенчатые платформы символизировали связь между человеческим миром и божественной сферой. В то время как храмы были местом проведения ритуалов и хранения культовых статуй, зиккураты служили монументальными фундаментами, выражавшими стабильность, порядок и преданность. Восстановление таких сооружений имело как религиозное, так и политическое значение.

Два глиняных цилиндра соответствовали стандартному нововавилонскому формату надписей на фундаментах. Обычно размещенные в стенах или погребенные под зданиями, эти тексты фиксировали строительные работы и обращались к богам с просьбой о защите.

Надписи из Киша заканчивались молитвой о долгой жизни, военных успехах и безопасности правления царя, связывая сакральную архитектуру с королевской властью.

