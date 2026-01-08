Редкие артефакты из золота и серебра: гробница времен династии Тан поразила богатством (фото)

На северо-западе Китая археологи раскопали хорошо сохранившуюся гробницу династии Тан, в которой нашли редкие артефакты из золота, серебра, бронзы и керамики. Гробницу обнаружили в районе Чанъань современного Сианя, исторического центра, тесно связанного с торговлей и администрацией.

Это открытие стало свидетельством похоронных обычаев элиты, высокого уровня мастерства и культурных контактов на большие расстояния в период, когда императорский Китай играл центральную роль в региональном обмене, пишет Arkeonews.

Место захоронения, обозначенное как M228, идентифицировали как гробницу Ма Саньян, жены военного офицера династии Тан Дон Шуньсяня, которую, согласно историческим записям, похоронили в 698 году н. э.

Археологи из Академии археологии Шэньси обнаружили 19 погребальных предметов и наборов предметов, среди которых керамика, железные инструменты, каменные изделия и изысканные золотые и серебряные артефакты. Как отметили ученые, некоторые из находок были личными украшениями, отражающими социальный статус и материальное богатство в обществе династии Тан.

Среди артефактов выделяются серебряный кувшин и кубок, украшенные мотивом виноградной лозы. Эти узоры были связаны с художественными традициями западных регионов вдоль Шелкового пути.

Ши Шен из Академии археологии Шэньси заявил, что такие предметы служат физическим доказательством культурного взаимодействия и торговли во времена династии Тан. Артефакты свидетельствуют о том, что ремесленники в центральном Китае заимствовали иностранные декоративные элементы, сохраняя при этом местные методы производства.

Открытие гробницы добавило новых материальных доказательств к письменным источникам о династии Тан, которая правила Китаем с 618 по 907 год. Этот период считают одним из золотых веков китайской истории, а Чанъань, современный Сиань, был главным политическим и экономическим центром, который привлекал купцов и дипломатов со всей Азии.

Династия Тан также известна культурным расцветом, в частности поэзией, живописью и музыкой. Также в эту эпоху на территории Китая мирно сосуществовали буддизм, даосизм, конфуцианство, а христианство и зороастризм пришли через торговые пути.

Такая мультикультурная среда способствовала развитию ремесел и культуры роскоши. Во времена династии Тан женщины элиты владели изысканными предметами, которые демонстрировали их социальный статус и богатство. Найденные в гробнице артефакты демонстрируют эту традицию.

Находки из гробницы Ма Саньян помогли объяснить, как международные контакты влияли на повседневную жизнь, погребальные обычаи и материальную культуру, давая четкое представление о том, каким был период династии Тан.

