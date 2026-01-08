Достигли мастерства в охоте еще 60 000 лет назад: древние стрелы раскрыли секрет

Ученые обнаружили, что доисторические охотники-собиратели в Южной Африке использовали растительные яды на стрелах с каменными наконечниками около 60 000 лет назад. Это открытие свидетельствует о том, что сложные методы охоты появились гораздо раньше, чем предполагали исследователи.

Исследователи изучили десять кварцевых наконечников стрел, найденных в слое осадка, датированном 60 000 лет назад, в скальном укрытии Умлатузана в Квазулу-Натале. С помощью микромолекулярного анализа ученые нашли остатки токсичных веществ, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили остатки токсичных алкалоидов буфандрина и эпибуфанизина, которые производятся растением Boophone disticha, известной как гифбол. Профессор Марлиз Ломбард из Университета Йоханнесбурга сказала: "Я была несколько удивлена, что мы обнаружили один и тот же яд гифбола на пяти наконечниках стрел".

Відео дня

Гифбол широко распространен в южной Африке и издавна используется как источник яда для охоты. Впервые растение было задокументировано в 1770-х годах шведским натуралистом Карлом Петером Тунбергом, который наблюдал, как охотники-собиратели наносили его токсины на стрелы.

Ученые также исследовали несколько наконечников стрел, собранных Тунбергом, и обнаружили идентичные алкалоиды, что и на стрелах из Умлатузани. Ломбард отметила: "Это не означает, что современные охотники с луками в Калахаре застыли во времени. Наоборот, это свидетельствует о том, что их предки уже имели очень развитые методы охоты".

До этого исследования старейшие подтвержденные случаи использования отравленного оружия в регионе датировались примерно 6700 лет назад и происходили из пещеры Крюгер, тогда как подобные находки из Египта имели возраст около 4000 лет.

Ядовитые стрелы не были предназначены для мгновенного убийства. Их небольшие каменные наконечники были сформированы таким образом, чтобы отрываться после удара и оставаться под кожей, позволяя токсину действовать медленно в течение часов или дней.

Охотники часто продолжали преследовать раненых животных на большие расстояния. Профессор Свен Исаксон из Стокгольмского университета объяснил, что использование яда, вероятно, способствовало охоте, сокращая время и энергию, необходимые для отслеживания добычи.

Важно

Восстановил зиккурат города Киш: археологи нашли артефакты времен Навуходоносора II (фото)

По словам профессора Ломбард, такую стратегию могли использовать во время охоты на антилоп, зебр или жирафов. По словам исследовательницы, использование токсинов свидетельствует о том, что древние охотники не сильно отличались от нас своими техническими возможностями.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Англии 2000-летнем карниксе. Ученые считают, что найденный артефакт использовали во времена кельтской королевы Боудики.

Также мы рассказывали о раскопках гробницы династии Тан в Китае. Археологи обнаружили ценные артефакты, в частности золотые и серебряные украшения.