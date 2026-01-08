Відгомін карниксів: у Англії розкопали 2000-річний артефакт часів кельтської королеви Боудіки (відео)

У східній Англії археологи виявили кельтський карникс, бойову трубу залізної доби, якому майже 2000 років. На думку вчених, цей артефакт могли використовувати у часи кельтської королеви Боудіки під час війн з римлянами.

Артефакт знайшли у Західному Норфолку в складі металевого скарбу, виявленого перед початком будівництва житлового комплексу. Про виявлення скарбу оголосили представники компанії Pre-Construct Archaeology та Historic England, які координували розкопки та роботи з консервації, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед знайдених предметів був майже повний карникс з головою тварини, а також військовий штандарт з головою кабана, п'ять металевих накладок щитів та інші предмети. Представники Pre-Construct Archaeology заявили, що "знахідки такого роду є надзвичайно рідкісними у Великобританії та в Європі".

Відео дня

Цей нещодавно розкопаний екземпляр є одним із трьох відомих з Британії та одним із найповніших, знайдених у Європі Фото: Norfolk Museums Service

Представники Historic England додали, що "Цей нещодавно розкопаний екземпляр є одним із трьох відомих з Британії та одним із найповніших, знайдених у Європі".

Карникси це бронзові духові інструменти, які використовували кельтські племена в Європі у залізну добу. На відміну від сучасних труб, його тримали вертикально, а на кінці був отвір у формі тварини, часто кабана. Фахівці Національного музею Шотландії створили діючу копію, на якій музикант Джон Кенні зіграв, щоб продемонструвати різкий і пронизливий звук, який видавав інструмент.

На основі датування та місця знахідки дослідники припустили, що скарб міг належати кельтам, які брали участь у повстаннях проти римського панування, зокрема силам, пов'язаним із племенем іценів на чолі з королевою Боудікою.

Важливо

Знахідка, що змусить почервоніти: у жіночому монастирі відкопали вкрай незвичайний артефакт

У подальшому вчені планують дослідити скарб, використовуючи рентгенівську візуалізацію та комп'ютерну томографію, щоб краще зрозуміти визначальний період в ранній історії Британії.

Раніше Фокус писав про старовинну мозаїку, знайдену у Туреччині. На ній зображено "вузол Соломона", древній захисний символ.

Також ми розповідали про обладунки періоду Кофун, виявлені у Японії. Вчені визнали знахідку винятковим зразком раннього японського металообробного мистецтва.